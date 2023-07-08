Рассыпчатый рис – один из самых доступных и популярных гарниров. Варить кашу очень просто, но нужно внимательно подбирать правильные пропорции. Вареный рис можно подать вместе с тушеными овощами, мясной подливкой, жареной курочкой или рыбой. А также простая рисовая каша с маслом, может стать прекрасным вариантом для завтрака.

Рассыпчатый рис в кастрюле на гарнир

Рассыпчатый рис в кастрюле на гарнир варить очень просто, если знать все правила и нюансы. В противном случае, крупа может слипнуться, пригореть ко дну или вовсе недовариться. Любой рецепт начинается с выбора посуды, для варки риса отлично подойдет эмалированная кастрюля.

Ингредиенты –+2 порц.

Рис круглозерный 150 гр.

Вода 400 мл. (горячей)

Масло сливочное 30 гр.

Соль 2 щепотки

Шаги 20 мин.

Рассыпчатый рис готовится очень просто. Рисовую крупу можно брать любую, но пропаренная быстрее и легче варится. Отмерьте все необходимые ингредиенты. Рис переберите и высыпьте в глубокую емкость. Залейте крупу холодной водой, перетирайте пальцами крупинки, чтобы смыть весь крахмал. Затем еще пару раз промойте крупу чистой водой. Выложите крупу в кастрюлю и добавьте пару щепоток соли, можно добавить специи по вкусу. Залейте рис кипятком и поставьте на сильный огонь. Снова доведите воду до кипения, с поверхности соберите пену. Затем убавьте огонь и продолжайте варить 12-15 минут. Время варки крупы можно узнать из инструкции на упаковке. При варке прикройте кастрюлю крышкой, но не полностью. Когда жидкости в кастрюле не останется, вареный рис будет готов. Чтобы он оставался рассыпчатым, промойте его холодной водой. Перед подачей рис можно заправить сливочным маслом. Приятного аппетита!

Рассыпчатый рис с овощами

Рассыпчатый рис с овощами можно готовить хоть круглый год, каждый раз подбирая овощи по вкусу. Зимой можно использовать замороженные овощи. Блюдо получается питательным, но в то же время низкокалорийным. Его также можно подавать в качестве гарнира к горячим мясным блюдам.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 100 гр.

Вода – 1 л.

Кориандр молотый – ¼ ч.л.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л.

Помидоры – 160 гр.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 80 гр.

Морковка – 60 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Соус соевый – 2 ст.л.

Петрушка – 10 гр.

Перец черный молотый – на кончике ножа.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи помойте и при необходимости очистите. Подойдут для рецепта свежие и замороженные овощи.

Шаг 2. Очищенную головку репчатого лука нарежьте кубиками, а морковку натрите на терке с крупными отверстиями.

Шаг 3. Перец разрежьте пополам, удалите зеленый хвостик и семена. Нарежьте мякоть полосками. На помидорах сделайте неглубокий надрез крест на крест и опустите в кипяток на минуту. После этого обдайте ледяной водой и снимите кожицу. Помидоры нарежьте кубиками.

Шаг 4. Хорошо разогрейте сковороду, влейте растительное масло. Выложите измельченные лук и морковь, жарьте помешивая 1-2 минуты. После этого добавьте пару столовых ложек воды и тушите на небольшом огне овощи 5-7 минут.

Шаг 5. После этого добавьте помидоры и сладкий перец, продолжайте готовить.

Шаг 6. Помойте и мелко порубите петрушку. С чеснока снимите шелуху и нарежьте в произвольном порядке. Выложите эти ингредиенты в сковороду.

Шаг 7. К овощам добавьте половину чайной ложки соли, молотый перец и кориандр, влейте две столовые ложки соевого соуса, перемешайте.

Шаг 8. Рисовую крупу промойте холодной водой и выложите в кастрюлю. Влейте 1 литр горячей воды и всыпьте половину столовой ложки соли. Доведите жидкость до кипения и варите рис 15-17 минут. Рис должен стать мягким, но остаться целым.

Шаг 9. Рис откиньте на сито и дождитесь, пока стечет вода. После этого переложите вареную крупу в сковороду к овощам.

Шаг 10. Перемешайте содержимое сковороды и продолжайте готовить блюдо 2-3 минуты.

Шаг 11. Рис с овощами готов, подавать блюдо можно сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Как правильно сварить длиннозерный рис

Как правильно сварить длиннозерный рис, чтобы он был рассыпчатым, можно узнать путем проб и ошибок, а можно воспользоваться проверенным рецептом. Рисовую кашу часто подают в качестве гарнира к любым горячим блюдам, она питательная и полезная.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Рис длиннозерный – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала несколько раз хорошо промойте рисовую крупу проточной водой, пока вода не станет прозрачной.

Шаг 2. Крупу выложите в кастрюлю. Положите к рису кусочек сливочного масла и очищенную луковицу.

Шаг 3. Отдельно закипятите воду и влейте ее в кастрюлю к рису. Уровень воды должен превышать рис на 1-1,5 сантиметра. Варите крупу, пока вода полностью не впитается.

Шаг 4. Когда крупа впитает всю воду, укройте кастрюлю крышкой и оставьте кашу на 15 минут.

Шаг 5. Рассыпчатый длиннозерный рис готов, перемешайте его, уберите луковицу и подавайте на стол в качестве гарнира к любым горячим блюдам. Приятного аппетита!

Рассыпчатый рис, сваренный в мультиварке

Рассыпчатый рис, сваренный в мультиварке, — идеальное решение для гарнира. Крупа имеет приятный нейтральный вкус, который гармонично сочетается с разными видами мяса и морепродуктов. Также его можно подавать в качестве легкого ужина с соусами и овощными салатами.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Вода – 400 мл.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты.

Шаг 2. Выложите крупу в ситечко и хорошо промойте холодной водой.

Шаг 3. В чашу мультиварки влейте столовую ложку подсолнечного масла и выложите рисовую крупу. В режиме жарка слегка обжарьте рис, помешивая лопаткой.

Шаг 4. Влейте необходимое количество воды и посолите по вкусу.

Шаг 5. В меню мультиварки выберите режим «Рис» или «Плов», готовьте до звукового сигнала.

Шаг 6. После окончания программы оставьте кашу в режиме подогрева или поддержания тепла на 10-15 минут.

Шаг 7. Рассыпчатую рисовую кашу подавайте на стол в теплом виде на любой прием пищи. Приятного аппетита!

Как приготовить рассыпчатый пропаренный рис

Как приготовить рассыпчатый пропаренный рис с первого раза, – об этом задумывалась не одна начинающая хозяйка. К тому же такой вид риса уже предварительно обработан паром и его очень легко варить. У вас получится самый замечательный гарнир для любого случая.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Рис круглозерный – 2,5 ст.

Куркума – 1 ч.л.

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Соль поваренная – 1 ст.л. без верха

Орех мускатный молотый – 1/3 ч.л.

Масло подсолнечное без запаха – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте два с половиной стакана рисовой крупы и высыпьте ее в казан или кастрюлю с толстым дном.

Шаг 2. В чайнике закипятите воду и залейте ею рис. Оставьте крупу на 10 минут. Вода станет белой и мутной.

Шаг 3. Через 10 минут слейте воду и хорошо промойте крупу проточной водой, перетирая крупинки пальцами. Когда вода станет прозрачной, промывку можно заканчивать.

Шаг 4. Верните рис в кастрюлю и влейте воду в таком количестве, чтобы она превышала уровень риса на одну фалангу пальца.

Шаг 5. Для цвета, аромата и вкуса добавьте соль, паприку, куркуму и мускатный орех. Также влейте растительное масло.

Шаг 6. Поставьте емкость на огонь и варите рис под закрытой крышкой на медленном огне 20-25 минут.

Шаг 7. Рис получается вкусным, ярким и рассыпчатом. Его можно есть даже просто так со сливочным маслом. Приятного аппетита!

Рассыпчатый рис, приготовленный на сковороде

Рассыпчатый рис, приготовленный на сковороде, – оригинальное питательное блюдо на каждый день. Вы всегда можете добавить в него что-то именно для себя, какие-то специи, зелень, грибы или овощи сверх списка ингредиентов.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5-10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Крупа рисовая пропаренная – 1 ст.

Вода теплая – 2 ст.

Куркума – 1 щепотка.

Масло растительное без запаха – 30 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите все необходимые продукты в указанном количестве для приготовления блюда. Репчатый лук очистите от сухой шелухи.

Шаг 2. Далее луковую головку нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 3. Прогрейте на огне сковороду, влейте растительное масло. Пассеруйте репчатый лук на растительном масле до золотистого цвета. Периодически перемешивайте его, чтобы ничего не пригорело.

Шаг 4. Далее всыпьте в сковородку рисовую крупу. Если вы используете не пропаренный рис, то его необходимо хорошо помыть проточной водой.

Шаг 5. Обжарьте лук и рисовую крупу в течение 3-4 минут, помешивая лопаткой.

Шаг 6. Рис посолите по вкусу и добавьте куркуму, она придаст блюду приятный теплый оттенок.

Шаг 7. Влейте теплую воду и доведите ее до кипения.

Шаг 8. Сковородку накройте крышкой, убавьте огонь до минимального и готовьте рис в течение 15 минут.

Шаг 9. Если после этого в сковороде не осталось жидкости, то выключите нагрев и оставьте кашу еще на 10 минут под крышкой. Подавайте рассыпчатый рис с салатом и зеленью. Приятного аппетита!

Бурый рис в кастрюле на гарнир

Бурый рис в кастрюле на гарнир предпочитают варить приверженцы полезного питания. Рис в отрубевой оболочке нежно-коричневого цвета сохраняет в себе большее количество полезных веществ, чем привычная нам белая шлифованная крупа. К тому же такой гарнир оригинально смотрится на тарелке.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Рис бурый – 1 ст.

Вода – 2,5 ст.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Масло оливковое – сколько потребуется.

Помидоры – 220 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промойте бурый рис и замочите его в холодной воде на 1-2 часа. Тем временем подготовьте овощи. Лук и морковку очистите, лук нарежьте полукольцами, а морковку натрите на крупной терке. С помидора снимите кожицу.

Шаг 2. Возьмите кастрюлю с толстыми стенками и дном, влейте в нее оливковое масло, прогрейте его. Выложите измельченный лук и морковку, жарьте до мягкости.

Шаг 3. Помидоры нарежьте кубиками.

Шаг 4. К уже немного обжаренным овощам, добавьте помидоры и готовьте еще 1-2 минуты.

Шаг 5. Влейте воду и доведите ее до кипения, затем промойте рис и выложите его в кастрюлю. Когда вода закипит, убавьте нагрев, прикройте кастрюлю крышкой и варите 30-40 минут, пока вся вода не впитается.

Шаг 6. После этого подержите блюдо еще 20 минут под крышкой при выключенной плите. К готовому бурому рису добавьте рубленую зелень и можно подавать его в качестве гарнира на стол. Приятного аппетита!

Рассыпчатый рис басмати

Рассыпчатый рис басмати – еще один вариант замечательного гарнира, который очень популярен в Индии. Его очень вкусно подавать к тушеным овощам и курочке. Следуйте нашей подробной инструкции и у вас получится отменный рассыпчатый рис басмати.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Рис басмати – 360 гр.

Кипяток – 750 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Корица – 1 палочка.

Куркума – 8 гр.

Кардамон – 3-7 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом тщательно промойте рис проточной водой. В чайнике вскипятите питьевую воду.

Шаг 2. Палочку корицы разломайте на несколько частей. Коробочки кардамона раздавите и извлеките семена, сами коробочки в рецепте не понадобятся.

Шаг 3. В кастрюле объемом не менее 3 литров прогрейте немного сливочного масла. Затем положите в нее кусочки корицы и семена кардамона, обжарьте их в течение 30-40 секунд. Затем всыпьте соль и куркуму.

Шаг 4. На горячее ароматное масло выложите промытый рис басмати, перемешайте лопаткой и обжарьте в течение 20-30 секунд.

Шаг 5. Аккуратно, чтобы не обжечься, влейте три стакана кипятка. Перемешайте рис и сразу закройте кастрюлю крышкой. Когда вода закипит, включите таймер на 5 минут, затем убавьте огонь до слабого, варите еще 7 минут.

Шаг 6. После этого снимите кастрюлю с огня, укутайте сначала в газету, а потом в полотенце. Через 12 минут рис будет готов.

Шаг 7. Рис можно подавать к мясным блюдам, морепродуктам или курице, на ваше усмотрение. Приятного аппетита!

Рассыпчатый рис в духовке

Рассыпчатый рис в духовке, конечно, отличается от того, что сварен в кастрюле. Он получается воздушным, нежным и совсем не липким. Рецепт очень простой и не отнимет много времени. Воду всегда можно заменить овощным или мясным бульоном, тогда каша будет еще более насыщенной и вкусной.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Рис – 2 ст.

Бульон мясной/вода– 4 ст.

Масло подсолнечное – 70 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис с водой возьмите в соотношении 1 к 2. В глубокую емкость всыпьте рисовую крупу и влейте очень горячую воду, почти кипяток, перемешайте и оставьте на 10-15 минут. После этого рис очень хорошо промойте.

Шаг 2. Поставьте сковороду на плиту, просушите ее и влейте растительное масло. С риса слейте воду и выложите его на разогретую поверхность. Обжарьте рис в течение 7 минут, он должен стать полупрозрачным.

Шаг 3. Самым вкусным рис получается на бульоне. Если у вас нет под рукой готового, то разведите в воде бульонный кубик.

Шаг 4. Возьмите подходящую жаропрочную емкость, выложите в нее равномерным слоем обжаренный рис и залейте его бульоном. Если бульон несоленый, то посолите заготовку по вкусу. Перемешайте рис, чтобы жидкость равномерна разошлась и не осталось комков. Закройте форму пищевой фольгой.

Шаг 5. Запекайте рис в духовке при 200 градусах в течение 35-40 минут. Когда снимите фольгу, то у вас будет вкусный, ароматный и рассыпчатый рис для гарнира. Приятного аппетита!

Рис с луком и морковью на гарнир

Рис с луком и морковью на гарнир к мясу или для основы питательного ужина, можно легко приготовить по этому несложному рецепту. Описанный способ позволяет превратить обычную рисовую кашу в яркое, насыщенное и сытное блюдо.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Куркума молотая – 0,5 ч.л.

Крупа рисовая длиннозерная – 200 гр.

Лук репчатый белый – 70 гр.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Морковка – 60 гр.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Лук зеленый – для подачи.

Масло подсолнечное без запаха – 3 ст.л.

Вода – 450 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Закипятите любым удобным способом 450 миллилитров питьевой воды. Промойте рисовую крупу. Очистите лук и морковку.

Шаг 2. Луковую головку нарежьте небольшими кубиками, а морковку натрите на терке с крупными отверстиями.

Шаг 3. На сильном огне просушите сковороду, влейте растительное масло и выложите измельченные овощи. Жарьте на сильном огне, часто помешивая, в течение 4 минут.

Шаг 4. Далее к обжаренным овощам добавьте промытый рис, посыпьте солью, молотым перцем и куркумой.

Шаг 5. Убавьте нагрев до среднего, жарьте рис и овощи, помешивая, 1 минуту.

Шаг 6. После этого залейте рис кипятком. Воды должно быть в два раза больше риса.

Шаг 7. Перемешайте рис и доведите жидкость до кипения, убавьте нагрев до минимального, укройте сковороду крышкой и готовьте рис 25 минут.

Шаг 8. Готовый рис с луком и морковью перемешайте, разложите на порции, посыпьте рубленой зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!