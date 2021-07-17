Растянем удовольствие. Как в Крыму пройдут выборы в сентябре?

В сентябре крымчанам предстоит выбирать тех, кто будет представлять интересы в Государственной думе РФ. А в нескольких избирательных округах ещё и проголосовать за одну из кандидатур в местные органы власти. Чем будут эти выборы отличаться от предыдущих?

Без лишнего выходного

Главное отличие в том, что в этот раз выборы растянутся на три дня. Сделано это для того, чтобы «развести» потоки голосующих, не допускать скопления на участках слишком большого количества людей.

Пройдёт голосование с пятницы, 17 сентября, до воскресенья 19 сентября. В эти дни территориальные и участковые комиссии будут работать с 8 до 20 часов. Каждый избиратель получит на руки два бюллетеня. Первый представляет списки кандидатов, выдвинутых политическими партиями, второй — претендентов по одномандатным округам.