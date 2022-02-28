Одна из самых популярных масок для роста волос – маска с использованием касторового масла, которое стимулирует кровообращение и входит в состав некоторых средств по уходу за волосами. Найти его можно в любой аптеке или в магазине косметики. Касторовое масло можно применять в чистом виде, при этом его предварительно нагревают на водяной бане, а затем наносят на корни волос. Выдерживают маску на голове тридцать минут, а затем смываем шампунем. Такая маска смывается очень трудно, но полученный результат стоит того: волосы становятся гуще, меньше выпадают и приобретают здоровый блеск.

Bottle pouring virgin olive oil in a bowl close up

На основе касторового масла можно также приготовить следующую маску для волос, предотвращающую выпадение волос и ускоряющую их рост. Берем и смешиваем в равных частях касторовое масло, лимон и водку. Лимон – источник витамина С, а водка – для разогревающего эффекта. Такую маску наносим на корни волос до их мытья. А дальше все делаем так же, как и в предыдущем случае.

Стимулируют рост волос также перцовая настойка, но использовать ее в чистом виде не рекомендуется, поскольку она может привести к появлению перхоти. Необходимо смешать перцовую настойку с кефиром. Обязательно после нанесения маски надеть на голову полиэтиленовую шапочки или пакет. Выдерживаем час, а затем смываем теплой водой. Желаемый эффект достигается за счет жжения, поэтому придется потерпеть. Альтернативой кефиру в этой маске может стать мед, касторовое, репейное или оливковое масло. Растительные масла холодного отжима от производителя вы можете заказать на сайте https://oleynitsa.com.ua/masla/.

Вместо перцовой маски можно использовать горчичную. Порошок горчицы в равных частях смешивается с растительным маслом, добавляем небольшое количество сахара и воды, а также яичный желток. И наша маска готова. Такую маску не рекомендуется наносить на кончики волос, поскольку горчица их пересушивает.

Хороши также маски из меда, который можно использовать как отдельно, так и с добавляя различные ингредиентов. В качестве таких ингредиентов могут быть лимонный сок, яичный желток, перцовая настойка. А оживить секущиеся кончики поможет маска из меда, яблочного уксуса и любого растительного масла.