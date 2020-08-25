Расторгли контракт: детский сад в микрорайоне бухты Казачьей построят на год позже

Фото: pxhere.com

Власти Севастополя расторгли контракт с ООО «РусСтрой Двор», выполнявшим работы по строительству нового детского сада в микрорайоне бухты Казачьей. Об этом журналистам сообщил директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. По его словам, подрядчик недобросовестно исполнял свои обязательства.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Вы знаете, я как строитель, скажу, что проблемы только в голове строителя. Нет проблем, которые не решаются. Заказчик всегда идет навстречу, если есть какая-то некорректность в проектной документации, она всегда исправляется. Мы готовы, в рамках 44-го закона дополнительно можно предусмотреть до 30%. Мы на это с охотой идем. Главное – желание подрядчика работать. Это единственное, что мы просим на объекте».

К строительству нового, второго детского сада, который должен пополнить состав образовательного центра «Бухта Казачья», подрядчик приступил в декабре 2019 года. Однако, по словам Иллариона Гапицонова, спустя почти 9 месяцев готовность объекта остаётся практически на нуле. Он рассказал, что строители лишь подготовили участок к работам, огородили его и пробурили две скважины под сваи.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Вы знаете, сложно мне залезть в голову к каждому подрядчику. Я в первый раз в жизни увидел таких строителей. Они или разминаются так долго, но почему-то не строили, хотя проблем там, по сути, не было. Сейчас будет определен новый подрядчик, вы увидите динамику, соответственно, будет с чем сравнить».

Как сообщил глава Департамента капитального строительства, на данный момент власти города готовят обращение в суд с требованием взыскать неустойку с недобросовестного подрядчика. Из-за возникшей ситуации сроки строительства нового детского сада сдвинуты на год.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Мы в новой программе предусмотрели перенос строительства сада. Окончание по новой Федеральной целевой программе предусмотрено на декабрь 2021 года».