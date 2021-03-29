Растут как грибы: на остановке «Улица Генерала Лебедя» появились новые павильоны

На остановке «Улица Генерала Лебедя» появились новые торговые павильоны. На «неприятное» соседство в редакцию телеканала «НТС» пожаловались местные жители. Горожане сообщили, что рядом с уже существующими торговыми точками, прямо на остановке общественного транспорта возникли новые, довольно крупные строения. В настоящее время в них заканчиваются отделочные работы.

Считанные дни потребовались строителям, чтобы с нуля возвести новые торговые объекты на остановке «Улица Генерала Лебедя». Горожане заметили появление павильонов в конце прошлой недели. Основная претензия людей: на остановке общественного транспорта и без новых ларьков уже осталось немного места.

Никаких вывесок и опознавательных знаков на объекте нет. В настоящее время в помещениях заканчиваются отделочные работы. Работники, как часто бывает в подобных ситуациях — ничего не знают и просто выполняют ремонт.

«- Можете пояснить, что здесь будет находится?

— Не знаем, мы не в курсе.

— А вы только ремонт делаете?

— Да.

— А не знаете, кто будет собственником?

— Кто возьмёт в аренду, чем будет торговать».

В соседнем павильоне ситуация аналогичная.

«- Там зашли, никто ничего не знает.

— А когда будет готов объект, например, тоже не скажете?

— Нет».

Новые торговые объекты расположились по соседству с уже имеющимися на остановке магазинчиками. С лёгкой «инженерной» задумки проектировщика в качестве фундамента здесь используются бетонные блоки и бордюрный камень, точь-в-точь такой, который укладывают при ремонте дорог. Мнение горожан о новых торговых павильонах, в большинстве своём – негативное.

«Полный бардак – я так считаю. Тут одна, тут вот вторая, тут третьи. Там вон четвертые. Никакого плана, никакой объединённой программы – ничего нет. Где разрешат – там и ляпают». «Зачем? Тут и так хватает всяких магазинов. А тут ещё за этим, за фисташкой, стоит рыба живая. Ну такая погода, ну отравится человек на раз-два». «Я считаю, что может быть даже и нет. Потому что их очень много. Я считаю, очень много. Можно было туда дальше где-то как-то. А то один за одним. Как грибов позарастало.

Но были и те, для кого новые павильоны кажутся уместными.

«- Буквально на днях появилось новое строение. Скажите, что вы думаете по этому поводу?

— Единственное, что красиво. А дальше не знаем, как оно будет. Опять цены будут огромные и что толку.

— А то, что именно здесь? Вроде наоборот стараются чистить территории рядом с дорогой, рядом с остановками, гоняют продавцов. А тут раз – и новое строение?

— Гляньте, красота. Или вон – безобразие какое. Пусть будет лучше так».

Главный вопрос севастопольцев — почему допускается строительство новых стационарных торговых павильонов на остановках общественного транспорта. Ведь при такой плотной и габаритной застройке снижается уровень безопасности места, где масса людей ожидает троллейбусы и автобусы. Редакция телеканала НТС направила официальный запрос в Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Правительства Севастополя с просьбой пояснить: известно ли чиновникам о появлении новых торговых павильонов на остановке «Улица Генерала Лебедя», являются ли данные строения законными и какие меры планирует принять Департамент в случае, если указанные павильоны появились без разрешительных документов.

Николай Кузнецов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»