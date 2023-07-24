Рецепты Раз-два и готово: элементарный летний торт без выпечки По Admin - 24 июля, 2023 0 59 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом не хочется долго готовить на кухне, особенно, если речь идет о выпекании сладких тортов. У нас есть рецепт холодного сырника без выпечки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно – торт из сладостей! А приготовить его очень просто, ведь для этого даже не нужно использовать духовку. Читайте также «Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами Рецепт холодного сырника без выпечки Время: 14 часов Порции: 8 – 10 Ингредиенты: – 300 граммов крекера; – 100 граммов сливочного масла; – 1,5 ложки какао; – плитка шоколада; – 900 граммов крем-сыра комнатной температуры; – 150 граммов сахарной пудры; – 1 пакетик ванильного сахара; – 250 граммов жирных сливок 33%; – 5 граммов желатина; – 20 граммов воды; _ 250 граммов молочного шоколада; – 150 граммов сливок для ганаша; – 30 граммов воздушных рисовых шариков. Приготовление: Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом. Заблаговременно отдельно замачиваем желатин в прохладной воде. Выкладываем куски шоколада по бортикам формы, а на дно засыпаем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основание в морозильную камеру на 15 минут. Смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности. Растапливаем желатин и добавляем в него незначительное количество творожной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра. Достаем форму и вливаем творожную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут. По прохождению времени смешиваем шоколад с горячими сливками и шарами. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашнюю колбасу из курятины. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложкеАбрикосовый пирог по-новому: рецепт французской бабушкиДля любителей грузинской кухни. Как приготовить хачапури по-аджарскиВареные или жареные: как лучше приготовить креветки к пивуЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефире