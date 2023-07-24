Раз-два и готово: элементарный летний торт без выпечки

Летом не хочется долго готовить на кухне, особенно, если речь идет о выпекании сладких тортов. У нас есть рецепт холодного сырника без выпечки.

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Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно – торт из сладостей! А приготовить его очень просто, ведь для этого даже не нужно использовать духовку.

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Рецепт холодного сырника без выпечки

Время: 14 часов

14 часов Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 300 граммов крекера;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1,5 ложки какао;

– плитка шоколада;

– 900 граммов крем-сыра комнатной температуры;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 250 граммов жирных сливок 33%;

– 5 граммов желатина;

– 20 граммов воды;

_ 250 граммов молочного шоколада;

– 150 граммов сливок для ганаша;

– 30 граммов воздушных рисовых шариков.

Приготовление:

Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом.

Заблаговременно отдельно замачиваем желатин в прохладной воде.

Выкладываем куски шоколада по бортикам формы, а на дно засыпаем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основание в морозильную камеру на 15 минут.

Смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности.

Растапливаем желатин и добавляем в него незначительное количество творожной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра.

Достаем форму и вливаем творожную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут.

По прохождению времени смешиваем шоколад с горячими сливками и шарами. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов.

Приятного аппетита!

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