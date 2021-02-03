Разбитую штормом плитку на набережной Клокачёва начали восстанавливать

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Рабочие начали восстанавливать разбитую штормом набережную Клокачёва, сообщает новостной портал ForPost.

После обрушившейся в конце января непогоды плитку сложили у парапета. Сейчас рабочие уже частично уложили её обратно на повреждённые участки пляжа «Хрустальный».

Стоит отметить, что шторм не впервые повредил плитку на набережной в центре города. Чтобы все-таки решить этот вопрос более основательно, по мнению директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, необходимо провести комплексные работы и привлечь проектировщиков.

«Нужно обследовать сегодня текущее состояние, потому что это же не первый раз смывало», – отмечал он.

Стихия повредила и набережную Корнилова. Сорванные волнами плиты отвезли на хранение сотрудники ГБУ «Парки и скверы». Восстановить покрытие у Памятника затопленным кораблям и возле Дворца детского и юношеского творчества собираются в ближайшие дни, когда позволит погода.