Разработан маршрут по старым улочкам Корабельной стороны Севастополя

Прогулка в прошлое. Севастопольские историки разработали пеший маршрут, с помощью которого можно познакомиться с дореволюционными домами Корабельной стороны города. Найти его можно в тематической группе «Архитектура Севастополя» в социальной сети ВКонтакте. В одном из самых старых районов нашего города сохранились десятки уникальных зданий, познакомиться с которыми будет интересно не только гостям Севастополя, но и его жителям.

По официальным данным, после Великой Отечественной войны в Севастополе целым осталось лишь 6% всего жилого фонда. Большинство зданий, действительно, были разрушены в ходе бомбёжек. Однако и по сей день в разных районах города можно найти десятки старинных домов – свидетелей давно ушедшей дореволюционной эпохи.

Историки – профессионалы и любители – с удовольствием исследуют эти здания. Особенно интересные и ценные постройки стараются включать в список объектов культурного наследия – собирают и подают соответствующие документы в Севнаследние. Активисты уверены, подобные дома заслуживают реставрации и внимания широкой публики.

Не так давно в тематическом сообществе «Архитектура Севастополя» во ВКонтакте даже появился пеший маршрут по историческим улочкам Корабельной стороны города.

Один из героев, с которым предлагают познакомиться севастопольцам и гостям города – очаровательное здание на улице Корабельной, 8.

СТЕПАН САМОШИН, историк, основатель сообщества «Архитектура Севастополя»: «Это замечательный пример отношения жильцов к своему дому. Действительно, это дом, который любят. Обратите внимание, что здесь он не огорожен забором, что часто у нас делают – какую-то рабицу или вообще, глухой «еврозабор», хотя в Европе таких заборов нет. Здесь вы можете подойти буквально к этим окнам, за что огромное жильцам спасибо, что они не прячут от нас эту красоту. Это действительно приятно – примеров у нас таких не так много, но они на Корабельной есть».

Старинная узорчатая дверь, к которой ведут мощные гранитные ступени, большие окна с оригинальными деревянными рамами и старыми волнистыми стёклами.

Тогда, 100 лет назад строили именно так – каждый дом был уникальным, со своими особенностями и атмосферой. Владелица дома своим жилищем очень гордится и уверяет, что никому не позволит испортить его внешний вид современным ремонтом.

Буквально напротив – ещё один дом, построенный в дореволюционный период. У него также сохранились уникальная дверь и аншлаг над крыльцом. А вот окна хозяева решили заменить на современные стеклопакеты.

На соседней Ластовой улице ещё одно уникальное здание.

СОФИЯ ДРАГОВОЗ, корреспондент: «Редкий пример, когда на протяжении десятилетий в здании находится одно и то же учреждение. Ещё до войны здесь открылась 2-я советская больница, а теперь это детская поликлиника №1. Медицинскую помощь тут севастопольцам оказывают вот уже 100 лет».

Большинство сотрудников учреждения даже не подозревают, что зданию, в котором они работают, больше века. Историки предполагают, что изначально оно принадлежало частному лицу – среди вензелей на входной группе можно увидеть инициалы – В. С. В советский период дом у зажиточного хозяина отобрали, после чего в нём проживали несколько разных семей, а уже позже появилась больница. К сожалению, истории большинства сохранившихся домов мало известны – множество архивных данных безнадёжно утеряны.

СТЕПАН САМОШИН, историк, основатель сообщества «Архитектура Севастополя»: «Эти сокровища нельзя недооценивать – в них огромный потенциал. Это не только вещи, которыми мы просто любуемся, это то, что может на само деле дать развитие вообще Корабельной стороне. В этих домах не прошлое, а будущее Севастополя. Реставрация исторических зданий на Северной стороне, сознание некого такого заповедника архитектурного может дать, на мой взгляд, большой толчок к развитию этой территории».

Тем не менее, некоторые из этих уникальных зданий решают не реставрировать, а сносить.

К примеру, дом №13 по улице Дзержинского внешне выглядит очень добротно: на фасаде – ни одной трещинки, и кажется, простоит ещё дольше многих современных постройек. И всё же несколько лет назад он был признан аварийным.

Другой дом, определённый под снос, находится по адресу Карла Либкнехта, 41. Находится он в небольшом тупике, так что редко попадается на глаза случайным прохожим. Однако неизменно очаровывает тех, кому всё же повезло познакомиться с ним. Атмосферные витые перила на балкончиках и необычная входная дверь просто притягивают взгляд.

СТЕПАН САМОШИН, историк, основатель сообщества «Архитектура Севастополя»: «История их частично известна. В одном из них, на Дзержинского, например, до войны располагалось НКВД, а до революции там жил участник Гражданской войны на стороне белых, он погиб – это капитан 2 ранга Афанасьев. А дом, возле которого мы стоим сейчас, на Карла Либкнехта, 41, предположительно принадлежал участнику первой обороны Севастополя генералу Тулубьеву. Так что это всё дома с историей. Даже если мы не знаем её до конца, это не значит, что их можно просто так уничтожить».

Большинство жильцов не спешат прощаться со своими домами. Жильё, которое люди смогут себе позволить на компенсацию, предлагаемую за переселение, не идёт ни в какое сравнение с их нынешними домами с историей. Представить, каким был довоенный Севастополь и успеть насладиться архитектурой прошлого, пока её представители ещё остались в нашем городе, может любой желающий – достаточно просто выделить несколько часов свободного времени и отправиться на прогулку. А отличным подспорьем для этого станет разработанный историками маршрут, найти его можно в группе «Архитектура Севастополя» во ВКонтакте.

София Драговоз, Юрий Реутин, «Севинформбюро»