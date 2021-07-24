Разработка и оптимизация веб приложений. ТОП ASO инструментов 2021

Многие люди тратят много денег на рекламную компанию во время запуска своего сайта. Несложные шаги откроют путь к бесплатному увеличению трафика.

Как бесплатно увеличить трафик сайта

Шаг раз. Оптимизируйте свой сайт под поисковые системы. Подпишитесь к разным поисковым системам и директориям. Не забудьте про самые большие поисковые системы как Google, Yahoo, Ask, Bing и MSN, стоит подписаться на эти поисковые системы, чем тратить время на менее известные директории. Если ваш сайт во всевозможных списках, вы можете поднять свой рейтинг во многих поисковых системах.

Шаг 2. Распространите информацию о партнерской программе и подпишитесь на другие партнерские программы, заведите контакты с владельцами схожих по тематике сайтов.

Шаг 3. Создайте страницу с ссылками других сайтов, не конкурирующих с вами, в той же области. Предложите владельцам сайтов, обменяться ссылками. Вы добавите ссылку на вашу страницу с ссылками, и они сделают ссылку на ваш сайт.

Скачать бесплатно русскую версию skype для Windows 7

Недавно один из моих немногочисленных родственников решился подключить интернет. Чему я был бескрайне рад (в начале), поскольку появлялась возможность постоянного общения. Ибо ранее, когда у него возникали трудности в общении с компьютером, мне приходилось обречённо брести к нему в гости

А поскольку"по сухому" у нас в России такие проблемы не решаются, то здоровье это отнимало изрядно. Но, как говорил Мопассан — ближе к телу.

После того как я подключил его к всемирной паутине, возник вопрос, — как его обучить хотя-бы минимуму, для нашего последующего сетевого общения.

Как быстро создать и раскрутить варезник

WAREZ сайты — сайты, на которых пользователи могут скачать разного рода файлы (видео, софт, музыку и тд). Рекомендуем вам еще изучить ТОП ASO инструментов 2021. Свою популярность варезники получили благодаря нарушениям авторских прав (впрочем, как и многое в интернете). Поскольку на подобных сайтах можно скачать почти любую программу (причём взломанную), без ведома её создателей. Размещением данных файлов на варез-сайтах занимаются отнюдь не администраторы, а обычные пользователи. Которые размещают файлы на специализированных, файловых хостингах, и получают за это деньги от администрации хостинга. Точнее деньги они получают за скачивание файлов с хостинга — файлообменника. (Подробнее о заработке на файлообменниках в другой статье). На варез-сайтах эти пользователи размещают только ссылки на скачивание этих файлов, плюс описание к файлу, и всё это называют"постом". И данный проект получается почти автономным.

Страшный сон о будущем SEO оптимизации

На днях прочитал отрывок из интервью с Ашмановым"Рынок оптимизации скоро закончится", на каком сайте уже забыл, но где-то в ТОПе по SEO оптимизации. Заинтересовавшись, нашёл данную беседу целиком. Статейка конечно чудна'я, я бы даже сказал ржачная (советую всем — поможет ночью не заснуть). Особо понравился старый добрый скелет: более-менее слаженные ответы, на очень"наболевшие"вопросы — дают в итоге рекламный материал.