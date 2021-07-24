Разработка и оптимизация веб приложений. ТОП ASO инструментов 2021

Многие люди тратят много денег на рекламную компанию во время запуска своего сайта. Несложные шаги откроют путь к бесплатному увеличению трафика.
Как бесплатно увеличить трафик сайта
- Шаг раз. Оптимизируйте свой сайт под поисковые системы. Подпишитесь к разным поисковым системам и директориям. Не забудьте про самые большие поисковые системы как Google, Yahoo, Ask, Bing и MSN, стоит подписаться на эти поисковые системы, чем тратить время на менее известные директории. Если ваш сайт во всевозможных списках, вы можете поднять свой рейтинг во многих поисковых системах.
- Шаг 2. Распространите информацию о партнерской программе и подпишитесь на другие партнерские программы, заведите контакты с владельцами схожих по тематике сайтов.
- Шаг 3. Создайте страницу с ссылками других сайтов, не конкурирующих с вами, в той же области. Предложите владельцам сайтов, обменяться ссылками. Вы добавите ссылку на вашу страницу с ссылками, и они сделают ссылку на ваш сайт.
Скачать бесплатно русскую версию skype для Windows 7
Недавно один из моих немногочисленных родственников решился подключить интернет. Чему я был бескрайне рад (в начале), поскольку появлялась возможность постоянного общения. Ибо ранее, когда у него возникали трудности в общении с компьютером, мне приходилось обречённо брести к нему в гости
А поскольку"по сухому" у нас в России такие проблемы не решаются, то здоровье это отнимало изрядно. Но, как говорил Мопассан — ближе к телу.
После того как я подключил его к всемирной паутине, возник вопрос, — как его обучить хотя-бы минимуму, для нашего последующего сетевого общения.
Как быстро создать и раскрутить варезник
WAREZ сайты — сайты, на которых пользователи могут скачать разного рода файлы (видео, софт, музыку и тд). Рекомендуем вам еще изучить ТОП ASO инструментов 2021. Свою популярность варезники получили благодаря нарушениям авторских прав (впрочем, как и многое в интернете). Поскольку на подобных сайтах можно скачать почти любую программу (причём взломанную), без ведома её создателей. Размещением данных файлов на варез-сайтах занимаются отнюдь не администраторы, а обычные пользователи. Которые размещают файлы на специализированных, файловых хостингах, и получают за это деньги от администрации хостинга. Точнее деньги они получают за скачивание файлов с хостинга — файлообменника. (Подробнее о заработке на файлообменниках в другой статье). На варез-сайтах эти пользователи размещают только ссылки на скачивание этих файлов, плюс описание к файлу, и всё это называют"постом". И данный проект получается почти автономным.
Страшный сон о будущем SEO оптимизации
На днях прочитал отрывок из интервью с Ашмановым"Рынок оптимизации скоро закончится", на каком сайте уже забыл, но где-то в ТОПе по SEO оптимизации. Заинтересовавшись, нашёл данную беседу целиком. Статейка конечно чудна'я, я бы даже сказал ржачная (советую всем — поможет ночью не заснуть). Особо понравился старый добрый скелет: более-менее слаженные ответы, на очень"наболевшие"вопросы — дают в итоге рекламный материал.