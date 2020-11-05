Разработка и производство электроники и сенсорики. Индуктивные датчики

Во время выставки CES 2017 в Лас-Вегасе, штат Невада, Bosch Sensortec представила BMP380 – самый маленький датчик давления в компактных размерах, предназначенный для применения в области измерения изменения высоты в таких устройствах как дроны, и персональные электронные устройства. Также вас могут заинтересовать индуктивные датчики, который вы сможете заказать перейдя по ссылке.

Датчики барометрического давления с очень компактными размерами 2,0 x 2,0 x 0,75 мм, были созданы с мыслью о развивающихся сегментах рынка, таких как электронные игры, спорт и отдых, охрана здоровья, а также навигация в зданиях и на прилегающих территориях. Беспилотники, смартфоны, планшетные компьютеры, личные электронные устройства и другие мобильные устройства могут более точно обнаруживать изменения высоты с помощью измерения атмосферного давления.

Типичной областью применения датчика BMP380 является стабилизация высоты полета беспилотника. Информация об атмосферном давлении, улучшает стабильность полета и точность посадки. Это облегчает управление беспилотниками и делает, его пригодным для использования в решении большего числа задач.

Датчик BMP380 повышает также точность, с которой личные электронные устройства и смартфоны измеряют сжигание калорий. Например, приложения для измерения шагов, могут благодаря применению датчика понять, что пользователь поднимается или спускается с лестницы, и учитывать этот факт в расчете сжигания калорий. Благодаря использованию датчика, повышается также точность действия традиционной навигации по бездорожью, использующей GPS. Датчик можно будет использовать в строительстве и в таких отраслях, как электроэнергетика или отрасль по установке сложного технологического оборудования.

Новая память FIFO емкостью 512 байт и функция Interrupt позволяют сохранять и предоставлять легкий доступ до значения давления, а также измеряемой температуры одновременно. Это не только облегчает обслуживание, но также снижает потребление тока до 2,0 мка при частоте 1 Гц в режиме работы.

Датчик выполняет более точные измерения, чем аналогичные датчики предыдущего поколения, а его диапазон измерения составляет от 300 гпа до 1.250 гпа. Практические испытания, проведенные в реальных условиях, подтвердили высокую относительную точность, которая составляет ±0,06 гпа (±0,5 м) в диапазоне температур от 25 °C до 40 °C. Точность абсолютная, в диапазоне от 300 до 1.100 гпа ±0,5 гпа в диапазоне температур от 0 °C до 65 °C.

Датчик BMP380 сочетает в себе непревзойденное соотношение цены и качества с энергопотреблением.