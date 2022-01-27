«Разрешения строить не давали» – Правительство о проекте ТЦ в центре Севастополя

Концепцию строительства торгового центра под окнами штаба флота над Екатерининским сквером прокомментировали в Правительстве Севастополя. Департаменты архитектуры и градостроительства и экономического развития предоставили ответы на информационные запросы телеканала «НТС». Исходя из предоставленной информации, становится ясно – до возвращения в состав России этот участок был сформирован под строительство 4-5 звёздочной гостиницы. В 2017-м Правительство заключило мировое соглашение с арендатором, на основании которого землепользователь в течение трёх лет должен был построить на этом месте многоуровневую парковку.

Далее цитата: «На сегодняшний день, на основании комплексного анализа территории, по мнению Департамента архитектуры, для реализации инвестиционного проекта «Строительство многоуровневого перехватывающего подземного паркинга с элементами торгово-развлекательного центра» потребуется разработка и принятие комплекса документации, позволяющей обеспечить исполнение требований и ограничений, установленных действующим законодательством».

В этом перечне – изменение функционального зонирования территории, установленного Генеральным планом города, разработки документации по планировке территории с обязательным вынесением её на общественные обсуждения либо публичные слушания; разработка научно-исследовательской документации для соблюдения требований федерального закона «Об объектах культурного наследия» и приказа Минкульта об историческом поселении и разработка проектов, устанавливающих ограничения при проведении работ в местах расположения и в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения.

Снова цитата: «До настоящего времени инвестиционный проект «Строительство многоуровневого перехватывающего подземного паркинга с элементами торгово-развлекательного центра» для рассмотрения его на заседании Архитектурно-художественного совета города Севастополя в Департамент не поступал. Какие-либо документы, разрешающие строительство вышеуказанного объекта, Департаментом не выдавались».

Такая же информация содержится в ответе Департамента экономического развития Правительства Севастополя.

Напомним, 20 января телеканал «НТС» сообщил о том, что в Севастополе появилась угроза появления огромного торгового центра с парковочной зоной прямо в историческом центре города. По данным нашего источника, строить и эксплуатировать ТРЦ будет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МОРЕ. ЦЕНТР». Причем, делать всё это хотят, в рамках свободной экономической зоны, участником которой компания уже стала.