Разрисовавшие Таврическую лестницу в Севастополе заплатят штраф

Суд признал трех молодых людей виновными в том, что они разрисовали Таврическую лестницу в Севастополе, передает пресс-служба прокуратуры города.

В Керчи задержали виновного в повреждении ваз на Митридатской лестнице Виновным, местным жителям 1994, 1996 и 1997 годов рождения, назначено наказание в виде штрафа.

«В судебном заседании мужчины полностью признали свою вину, раскаялись, возместили причиненный ущерб. С учетом мнения государственного обвинителя, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 25 тыс рублей каждому», – уточнили в ведомстве.