Развитием туризма в Севастополе займётся новое профильное управление

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Отвечать за развитие туризма в Севастополе будет новосозданное профильное Управление. Ранее эти функции были возложены на Главное управление культуры. Об этом стало известно в ходе очередного заседания Правительства города.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Управление туризма реализует единую государственную политику в сфере туризма, создает благоприятные условия для развития туризма и туристской деятельности в Севастополе. Ежегодно отмечается увеличение туристического потока не менее чем на 15%. Даже в прошлом году, с имеющимися ограничениями, показали такое же увеличение».

По словам Марии Литовко, Управление будет решать задачи как с развитием данной приоритетной отрасли экономики Севастополя, так и реализовывать будущие национальные проекты, связанные с туризмом.