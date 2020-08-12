Развожаев и севастопольцы обсудили ремонт Петропавловского сквера

Севастопольской общественности презентовали проект реконструкции сквера у собора Петра и Павла. В доработанном плане учли охранную зону объекта культурного наследия – Петропавловского собора. Без этого уточнения ремонт не начинали. Прошедший экспертизу документ показали для обсуждения представителям общественности, однако она его не одобрила. С горожанами согласился и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Новый проект будет разрабатывать Научно-инновационный центр приоритетных городских проектов Института развития города Севастопольского государственного университета. До сентября итоговый документ доложен пройти обсуждения, а с 1 октября в сквере начнётся ремонт, заключил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «До конца года мы надеемся, что большая часть сквера будет выполнена, или будут выполнены отдельные виды работ. Например, будет заменена плитка на гранитную. Может быть, не появятся ещё МАФы новые, фонари и так далее. Это должны сейчас просчитать смету, ответить, а до этого согласовать именно тот вид, который нужен. Если понадобится дополнительное финансирование за рамками того объёма контракта, который есть, значит будем решать этот вопрос. Но делать такого уровня объекты нужно один раз и делать их качественно».

По предложению Развожаева подпорные стены в сквере будут ремонтировать по отдельному проекту. Также отдельно будет готовиться и документация на реконструкцию объекта культурного наследия – Петропавловского собора.