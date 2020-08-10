Развожаев изучает проблемы жителей Инкермана

Ремонт поликлиник, благоустройство дворов и долгожданное проведение газа в городские квартиры. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отправился с рабочей поездкой в Инкерман изучать проблемы местных жителей.

На предприятии «Морской колокол» ежегодно перерабатывают более полутора тысяч тонн рыбы. Зимой морозильные траулеры добывают в Чёрном и Азовском морях ставриду и хамсу, а летом – кильку. Их сортируют и замораживают в цехах «Морского колокола», а после – поставляют на другие предприятия города для производства консервов томатной группы, пресервов и солений. В этом году компания расширила свои мощности и открыла новую линию по шоковой заморозке.

АЛЕКСАНДР ВИТРИЩАК, заместитель директора ООО «Морской колокол»: «В этом году у нас идёт обновление флота и буквально в сентябре приходит два дополнительных рыболовных судна, которые будут заниматься прибрежным ловом для обеспечения цеха шоковой заморозки. Цех шоковой заморозки – это штучная заморозка каждой рыбки. То есть её доставляют в цех, она проходит определённую процедуру заморозки».

В картонный ящик укладывают по десять килограммов замороженного сырья. С запуском новой линии на предприятии планируют выпускать по 30 тонн продукции в сутки. Поставляют рыбу не только на прилавки Севастополя и Крыма, но и на материк: в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москву, Екатеринбург. Предприятие надеется на дальнейшую модернизацию мощностей. В этом году руководство компании обратилось ко временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя с просьбой помочь оборудовать собственный причал. Ведь для дальнейшего развития нужно перевести из Северной части России часть рыболовецкого флота. Во время рабочей поездки Михаил Развожаев не только увидел новое оборудование, но и обратил внимание, что завод является крупным налогоплательщиком и ежегодно пополняет казну на 50 миллионов рублей.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Это достаточно серьёзное для нас предприятие, и потенциал тоже очень большой. Поэтому будем смотреть, чем сможем помочь. Конечно, будем поддерживать. Понятно, в будущем нужно будет найти такую формулу, когда внутригородские муниципальные образования, которые имеют производственные площадки, и на их территории находятся те или иные производства, получали какое-то дополнительное финансирование для развития общественных пространств и так далее».

После осмотра рыбодобывающего предприятия глава города поехал в один из проблемных дворов Инкермана. В нескольких домах по улице Умрихина и Толбухина до сих пор нет газа. В 2017 году здесь появились долгожданные жёлтые трубы, но голубое топливо по ним так и не пошло. На прошлой неделе на заседании Правительства Севастополя решили выделить деньги на проведение экспертизы газового оборудования. Встретив Михаила Развожаева, жители обратились к нему и с другими проблемами: благоустройством двора и ремонтом домов.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Надо обследовать, насколько это возможно и насколько логичны эти инвестиции. Но естественно, прежде, чем принимать решение о признании аварийным, мы должны чётко договориться с людьми и объяснить им перспективу: какое мы можем им жильё предоставить взамен этих домов. Но это дело будущего. Сейчас надо подключить газ, провести благоустройство, которое здесь можно провести, чтобы, пока эти решения будут приниматься, качество жизни уже здесь и сейчас улучшилось».

Напротив проблемных домов находятся взрослая и детская поликлиники 9-й городской больницы. Медучреждение для взрослых пациентов отремонтировали и открыли в мае, ремонт длился год. Приём пациентов продолжался в штатном режиме: пока строители работали в одной части здания, врачи принимали больных в другой.

ЛАРИСА ВОРОНОВА, заведующая детской и взрослой поликлиниками Инкермана: «У нас появился кабинет маммографии, флюорографии и дентальный рентген-кабинет. Остались все те же специалисты узкие. У нас все есть специалисты: и хирург, и невролог, и акушер-гинеколог, и отоларинголог, офтальмолог. Все есть».

В поликлинике Инкермана проходят лечение более 20 тысяч человек, из которых почти пять тысяч – дети. Сразу после окончания ремонта во взрослой поликлинике, строители приступили к реставрации детской. В Инкермане продолжается благоустройство общественных пространств. По словам главы муниципалитета, в этом году практически все выделенные на эту сферу деньги реализованы.

РОДИОН ДЕМЧЕНКО, глава Инкерманского муниципального округа Севастополя: «В этом году у нас на 10 миллионов меньше по какой-то причине было. Но, видимо, смотрят, как мы работаем. На данный момент у нас всё потрачено из того, что было. Есть небольшой резерв, но этот резерв связан с экономией. Мы уже понимаем, куда его денем. Общественные пространства – самое проблемное. А ещё у нас есть проблема – внутридомовые территории, но, к сожалению, это управляющие компании, а мы бы естественно хотели этим заниматься. Мы видим, хотим, готовы были бы людям сделать».

После осмотра поликлиник Михаил Развожаев отправился на совещание с депутатами Инкерманского муниципалитета, чтобы обсудить дальнейшее развитие города.

Маргарита Чернухо, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»