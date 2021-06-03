Развожаев на Петербургском форуме подписал несколько соглашений

Подписание соглашения между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Правительством Севастополя состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума. Оно направлено на установление эффективного сотрудничества. Подписи под документом поставили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В Севастополе очень активная молодёжь. Это показала и пандемия, когда в волонтёрском центре более 1000 молодых людей за короткое время объединились, чтобы оказывать помощь. Это и кадровые конкурсы, которые так или иначе курирует платформа и огромное количество активностей, дверей, которые теперь открыты для продвижения лучших качеств в разных ипостасях».

Соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи, уверен Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мы, конечно, рассчитываем, что благодаря соглашению, благодаря более системной работе, информационному обмену, о тех возможностях, которые сегодня предоставляет севастопольцы будут активно интегрированы во все те процессы, которые проходят в нашей стране, будут достигать успехов, делать свои карьеры и потом возвращаться в наш город, чтобы развивать его в команде губернатора».

В рамках работы по Соглашению в ближайшее время планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Россия – страна возможностей» в Севастополе, направленных на самореализацию граждан и укрепление социальных лифтов.

АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС: «Для нас очень важно, что любой человек в нашей стране мог получить возможность для самореализации, а Севастополь, мне кажется, для любого россиянина – это город особый, город, который мы все очень любим, ценим. И, конечно, очень хочется, чтобы как можно больше севастопольцев, как сказал Михаил Владимирович, получили доступ к различным социальным лифтам, к различным конкурсам, платформам. Уже 20 тысяч севастопольцев приняли участие в наших проектах, молодых людей из Севастополя. Я думаю их будет гораздо больше».

Также ранее Севастополь и Волгоградская область заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и других сферах.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. Во время его проведения запланировано подписание 320 соглашений между федеральными и региональными органами власти, бизнесменами.