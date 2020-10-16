Развожаев объяснил, зачем нужен режим повышенной готовности «по воде»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, зачем понадобилось вводить режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Речь об этом шла в эфире правительственного телеканала, сообщает новостной портал ForPost.

Как отметил руководитель региона, этот режим необходим для того, чтобы можно было получить юридические основания для ускорения проектов.

Михаил Развожаев отдельно подчеркнул: до конца октября никаких физических ограничений по подаче воды в Севастополе не будет. Как ситуация будет развиваться дальше, зависит от скорости реализации намеченных планов.

«Будем смотреть, какие режимы будут в ноябре. Возможно, мы введём частичные ограничения в ночное время. <…> Если мы все альтернативные источники будем по графику запускать, может, мы вообще избежим в Севастополе этих ограничительных мероприятий», — рассказал губернатор.

К альтернативным источникам водоснабжения города относятся, в том числе, Кадыковский карьер, озеро у горы Гасфорта, река Бельбек. В то время, пока Севастополь будут переключать на них, в Чернореченском водохранилище будет накапливаться вода.