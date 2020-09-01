Развожаев от провёл открытый урок в Инженерной школе

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний прошла в новом корпусе Инженерной школы. С праздником первоклашек и учеников выпускных классов приехал поздравить временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «От всей души поздравляю всех наших школьников с Днем знаний! Первоклассников, которые впервые сядут за школьную скамью, одиннадцатиклассников, у которых очень ответственный год наступает — они должны определиться с тем, куда будут поступать, какую профессию выберут в своей жизни, и всех остальных учеников. Каждый новый учебный год даёт новые знания, идеи».

Михаил Развожаев попросил педагогов соблюдать требования безопасности во время занятий.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Соблюдение всех мер, связанных с санитарной обработкой, необходима дезинфекция кабинетов общего пользования. Все классы будут заниматься в отдельных кабинетах. Я очень просил и на педагогической конференции и сейчас все педагогические коллективы – соблюдать масочный режим учителям, прежде всего. Потому что ребята болеют, к счастью, бессимптомно, но они могут заразить учителей».

После линейки Михаил Развожаев провёл открытый урок для учеников Инженерной школы, посвященный 75-летию Великой Победы. Он рассказал детям о начале войны в городе и легендарной защитнице Севастополя – Нине Ониловой.