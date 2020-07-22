Развожаев получил удостоверение кандидата в губернаторы

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Михаила Развожаева зарегистрировали в качестве кандидата в губернаторы Севастополя. В среду, 22 июля, ему вручили удостоверение, сообщает новостной портал ForPost.

Среди ближайших планов врио губернатора – сформулировать предвыборную программу и рассказать людям о своих планах, уточняет издание.

Своим конкурентам – сейчас их трое: Иван Ермаков, Александр Романович и Илья Журавлёв – он пожелал свести воедино свои мысли и идеи по поводу будущего города-героя. Он уточнил, что «любые здравые хорошие мысли и идеи, кем бы они ни были сформулированы, имеют право быть реализованными».

В ближайшие дни у Михаила Развожаева могут появиться новые конкуренты на пост губернатора. Севизбирком рассмотрит документы Александры Романенко («Демократическая партия России»), Ярослава Яковенко («Партия Прогресса») и Романа Кияшко (депутат Законодательного собрания Севастополя, глава фракции КПРФ).

Врио губернатора Севастополя прокомментировал ситуацию с отказом от мандатов депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. Напомним, в результате по решению суда советы были распущены, а кандидат от КПРФ Роман Кияшко фактически потерял возможность преодолеть муниципальный фильтр.

«Если есть какие-то вопросы – есть суд, приходите, объясняйте позицию, доказывайте», – предложил оппонентам Михаил Развожаев.