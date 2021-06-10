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Михаил Развожаев поручил проверить пляжи, которые находятся на балансе инвесторов. Такую задачу губернатор Севастополя поставил директору Департамента городского хозяйства Евгению Горлову. В ходе заседания Правительства чиновник сообщил, что в нашем городе 8 пляжных территорий в ведении операторов, которые подписали контракт на их содержание сроком на 10 лет.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«- Инвесторами, если делать объективный анализ, сделана Адмиральская лагуна, Песочная бухта. И, в принципе, всё из крупных таких. Только эти.

— А инвестиции в течение 10 лет должны быть привлечены?

— Инвестиции в течение трёх лет должны быть включены и реализованы».

Инвестиционные контракты операторы заключили ещё в 2017 году, сообщил Евгений Горлов. Губернатор поручил проверить исполнениедоговора у ответственных за пляжные территории.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Давайте тогда у тех, кто остался, спрашивайте – либо эти условия выполняются, либо отношения договорные надо прекращать. Тогда забирать либо на «Парки и скверы», либо других инвесторов подбирать с другими условиями. Ежегодно прибыль извлекается, а горожане не видят никаких улучшений».

Евгений Горлов также сообщил, что 7 июня, когда в городе стартовал купальный сезон, ведомство выдало 47 предписаний об устранении выявленных нарушений. Предписания получили операторы пляжей «Строймам», «Халибеков», «Песочный», «Серебряный», «Наш парус», «Алькадар», «Радость», «Горизонт». Также проверка показала, что купаться на пляжах «Ушакова балка», «Городской» и «Мраморный» пока запрещено.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «У нас пляжи «Ушакова балка», «Мраморный» и «Городской» – плохие анализы по концентрации воды. Операторы установят таблички, которые будут уведомлять граждан, что в этот период купаться нельзя, пока такие плохие показатели».

Глава профильной структуры Правительства также сообщил, что благоустройство пляжа «Парк Победы» завершится в течение полутора недель. Работы по озеленению будут выполнены осенью.