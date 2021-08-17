Развожаев потребовал разобраться, почему в скверах засыхают деревья

Губернатор Михаил Развожаев потребовал разобраться, почему в сквере Севастопольских курсантов засыхают деревья. Ответственный за содержание отремонтированных общественных пространств директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов перекладывает вину на посетителей и сотрудников ГБУ «Парки и скверы».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«- В некоторых случаях люди побили форсунки, когда проводили кошение, работали с газонокосилками, сбивают форсунки. Поэтому приходится менять их. А это время.

— Что значит люди побили?

— Рабочие проводили кошение.

— Значит руки у них не из того места растут или не той техникой кошения пользуются.

— Опять же их откручивают тоже».

Развожаев поручил выяснить причины отсутствия автоматического полива в сквере Севастопольских курсантов и в других общественных пространствах, где засыхают растения. Виновными, по мнению градоначальника, могут оказаться подрядчики или сотрудники ГБУ «Парки и скверы», которые недобросовестно выполняют свою работу.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мы тратим деньги, а вместо того, чтобы получать удовольствие, получаем претензии от граждан, причём обоснованные. И самим надо чувствовать, что что-то неправильное происходит. Если люди не умеют эксплуатировать, значит людей надо учить. Если мы там косим траву, то надо это делать той техникой, которая должна быть там, а не чем попало, уничтожая то, что недавно сделали. Если там подрядчик поставил плохое оборудование и криво смонтировано, значит надо вызывать этого подрядчика и вести его в суд, если он не готов переукладывать и вести соответствующую работу».

Кроме того, выяснилось, что вместо автоматического полива в ряде парков и скверов растения поливают с помощью поливочных машин, что экономически не выгодно.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Чтобы этого бардака не было, с поливом разберитесь, со всеми системами. Если смонтированы системы автоматического полива, за них заплачены деньги, мы машины гоняем по ночам. Так не напасёмся мы. Это и делается так, чтобы работало в автоматическом режиме. Разберитесь с объектами прошлого года, которые были приняты. Подписаны соответствующие акты, оплачены соответствующие деньги».

Напомним, 16 августа журналисты телеканала «НТС» вновь подняли тему недобросовестного ухода за недавно высаженными деревьями в сквере Севастопольских курсантов. В конце июля в эфире нашего телеканала вышел еще один сюжет о плохом состоянии сквера. Тогда в ответ на запрос нашей редакции в учреждении «Парки и скверы» сообщили, что заявка в Севприроднадзор на обследование деревьев отправлена. Однако спустя месяц ситуация так и не разрешилась.