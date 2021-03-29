Развожаев предложил издать мемуары жителей осажденного Севастополя

Михаил Развожаев провёл встречу с председателем ветеранской организации «Жители осаждённого Севастополя». В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы, губернатор обсудил с Ириной Глотовой текущие вопросы и проблемы ветеранской организации, а также подготовку к 9-му мая.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Я сегодня на аппаратном в Правительстве проводил совещание и попросил, чтобы в максимально приоритетном порядке провели диспансеризацию и вакцинацию для тех, кому позволяют для этого показатели здоровья. Чтобы наши ветераны смогли принять участие в большом количестве мероприятий, у кого здоровье позволяет, и при этом в максимально безопасном режиме всё это происходило».

Далее на встрече обсудили проблемы ветеранской организации. Председатель Ирина Глотова первым делом поблагодарила в лице губернатора всех, кто много лет прорабатывал изменения в закон «О жителях осаждённого Севастополя», а затем поделилась проблемами с ремонтом занимаемых помещений и сложностями в медицинском обеспечении членов организации. Кроме того, коллектив своими силами не может справится с современной отчетностью.

ИРИНА ГЛОТОВА, председатель ветеранской организации «Жители осаждённого Севастополя»: «У нас основной вопрос – это финансирование нашей организации. Все общественные организации как вы знаете, получают субсидии, и затем за них отчитываются. Мы один раз получили и отчитались благодаря тому, что нам помогал бухгалтер торгово-промышленной палаты, она там работала и согласилась нам помочь. У нас бухгалтеры конечно есть, но только советские. И они не могут всю эту отчетность сделать».

Михаил Развожаев пообещал помочь ветеранской организации с решением текущих проблем. А также обратился с просьбой к её участникам предоставить какие-либо мемуары для издательского проекта «Книжный Севастополь». Кроме того, губернатор заверил Ирину Глотову в том, что в отремонтированной городской больнице №3 имени Даши Севастопольской возобновит работу отделение для ветеранов.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Заканчиваем в этом году ремонт «Даши Севастопольской». Я говорил о том, что мы обязательно сделаем там специализацию и откроем там ветеранское направление. Чтобы можно было проходить как раз обследование, или если кому-то надо – лечь подлечиться, диспансеризацию провести. Там будут специалисты, мы усилим геронтологическое отделение. Чтобы был такая профильная, хорошая больница для ветеранов, для жителей Осаждённого Севастополя. В этом году мы заканчиваем там ремонт».

Сообщается, что на текущей неделе губернатор Севастополя планирует провести организационный комитет по подготовке к празднованию Дня Победы.