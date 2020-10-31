Развожаев представил новую структуру Правительства Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил новую структуру Правительства города – некоторые департаменты и управления реорганизованы, также появились новые структуры исполнительной власти. Этот вопрос обсудили на заседании в субботу, 31 октября. Так, Главное управление природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) стало департаментом.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, начальник Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя: «Проект положения о Департаменте природных ресурсов и экологии включает в себя полномочия и функции природоохранного органа Севприроднадзора в прежнем объёме. Также ему переданы полномочия четырёх федеральных органов власти. Функционал существенно не изменяется, за исключением тех полномочий, что были переданы в течении 2020 года в части гидротехнических сооружений, зелёных насаждений и рекультивации».

Также Департамент сельского хозяйства был объединён с Главным управлением потребительского рынка и лицензирования, образовав Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка.

ВАДИМ КИРПИЧНИКОВ, начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя: «Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции по реализации государственных полномочий Севастополя в сферах государственной поддержки сельскохозяйственного производства, перерабатывающей промышленности, аграрной политики, рыболовства, агрокультуры, виноградарства и виноделия, племенного животноводства, мелиорации земель, государственного племенного надзора. По сути, объединяются все функции и положения Главного управления и Департамента».

Приняты решения и о других преобразованиях. В отдельную структуру вынесли Управление по туризму. Появились профильные Управления – по реализации Федеральной целевой программы (ему передадут функции Департамента экономического развития в сфере реализации ФЦП, управление будет напрямую подчиняется губернатору), по тарифам, а также Управление проектной деятельности.

Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления стал Департаментом внутренней политики. Ему также были переданы некоторые полномочия Департамента общественных коммуникаций, который стал Управлением информационной политики. Кроме того, были созданы Департамент управления делами Губернатора и Правительства Севастополя, Департамент цифрового развития.

Теперь в состав Правительства города будут входить, помимо губернаторов и его заместителей, руководитель Севздрава, директор Департамента капстроительства, директор Департамента образования и науки, директор Департамента внутренней политики, директор Департамента архитектуры, директор Департамента транспорта, директор Департамента труда и соцзащиты, директор Департамента финансов, директор Департамента экономики, директор Департамента цифрового развития, директор Департамента природных ресурсов и экологии.

Назначения руководителей органов исполнителей власти пообещали озвучить в ближайшие дни.