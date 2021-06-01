Развожаев прокомментировал попытку Новокшонова «задобрить» электорат на праймериз

«Такие предвыборные кампании в Севастополе не нужны». Михаил Развожаев прокомментировал недавний скандальный инцидент с раздачей билетов на бесплатное посещение аквапарка представителями участника праймериз Александра Новокшонова. За подобную попытку «задобрить» электорат, он был снят с участия в предварительном голосовании.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы за честную, добросовестную конкуренцию. За конкуренцию программ и идей, а не за то, чтобы выяснять отношения, что называется, непарламентскими методами. Он у нас активный, перспективный член районного совета Ленинского района, который прошёл на прошлых выборах. Понятно, что это неприятный инцидент».

Дальнейшая политическая карьера Александра Новокшонова, по мнению Михаила Развожаева, будет зависеть от него самого.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Будет зависеть от человека, от депутата районного совета, пока члена партии «Единая Россия», и от его возможности дальше делать правильные выводы и правильно выстраивать свою жизненную траекторию. Таких предвыборных кампаний нам не нужно».