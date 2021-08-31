Развожаев проверил ход работ на ключевых объектах Балаклавы

Когда всё же завершится реконструкция стадиона «Горняк», каким будет Балаклавский дворец культуры и что за объекты сферы здравоохранения будут введены в эксплуатацию уже в ближайшее время? Губернатор Михаил Развожаев проконтролировал ход работ на ключевых объектах Балаклавы. Общение с подрядчиками, чиновниками профильных Департаментов и местными жителями длилось более 6 часов – глава города лично посетил каждый рабочий участок и ознакомился с тем, как выполняются поставленные им задачи.

Первым Михаил Развожаев посетил стадион «Горняк». К радости местных жителей, а в особенности – молодёжи, сроки завершения работ пока остаются прежними. Строительная техника должна покинуть участок 15 декабря. К этому времени необходимо не только создать поле с искусственным газоном, но и привести в порядок трибуны, административные корпуса и участок под склад спортивного инвентаря. Отдельные опасения проживающих неподалёку от стадиона горожан вызывал вопрос шумоизоляции – кричащие в поддержку своей команды болельщики далеко не всегда являются желанными «соседями». Этот вопрос, как и другие, учли при переработке проекта.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Проект полностью переработан. Необходимое всё оборудование для обустройства поля, дренажные трубы – всё завезено. Внутри практически все работы закончены. Сегодня есть понимание, что это точно можно сделать до конца года. Но это будет зависеть от собранности и надо это делать в нормальном проектном режиме и контроле всех происходящих работ».

Как раз контролю за происходящим на строительной площадке в Правительстве Севастополя намерены уделить особое внимание.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Строители сделают четкий понедельный график. Чтобы мы чётко понимали, что 15 декабря мы должны выйти на строительную сдачу объекта».

Столь крупный объект инфраструктуры создаст значительную нагрузку на дорожно-транспортную систему Балаклавы. Остро стоит вопрос нехватки парковочных мест. Изначальная концепция создания подземной парковки ранее была признана невозможной к реализации – виной тому грунтовые воды. Частичный выход из ситуации нашли при поддержке Министерства обороны России.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Смотрели новую перехватывающую парковку на въезде в Балаклаву. Будем её делать. Это территория, которая от пограничников передается нашему ГУПу «Развитие Балаклавы». Ранее давал такое поручение, были юридические сложности определенные. Сейчас они преодолены. Хотя бы на сезон сентябрьский мы там сможем сделать большую общую парковку».

Во сколько обойдётся место для автомобиля на подобной парковке – ещё предстоит решить.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Решим платная она будет частично или полностью бесплатной. Это должны специалисты уже окончательно решить. Важно, что будет небольшой сброс машин. Но в будущем около стадиона много парковочных мест не создашь. Это возвращает вообще нас к пониманию организации всей транспортной схемы Балаклавы. Она, конечно, должна быть более сосредоточена на общественном транспорте и пешеходных зонах комфортных. Что тоже, конечно, проблема. Потому что даже по центральной улице тротуары нуждаются в дополнительном внимании».

Вторым объектом посещения стало почти завершенное инфекционное модульное терапевтическое отделение №2 Городской больницы №9.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Современный хороший модуль. До конца недели строители заканчивают сдачу инженерных систем. Поставил задачу, чтобы уже на следующей неделе больница могла этим модулем пользоваться. Всё сделано уже там. Всё отточено. Даже по уровню санузлов – там всё очень комфортно и хорошо».

Впрочем, и здесь нашли способы оптимизировать работу сферы здравоохранения.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Подумали, что здесь могут и беременные женщины, которые заболели COVID-19 в более удобных условиях быть. Часть заберут с реанимации, дополнительную реанимацию откроют в основном корпусе. Несмотря на некоторую стабилизацию, продолжаем по ковидной тематике работать. Это очень важно, особенно учитывая, что Балаклава, традиционно – один из двух форпостов борьбы с ковидом. Это инфекционная больница и 9-я больница в Балаклаве».

Общественность также выразила обеспокоенность дальнейшим благоустройством внутридворовых территорий в Балаклаве. В этом году только 5 участников стали победителями конкурса «Самый лучший двор», что, по словам губернатора города, не очень-то и много.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Посмотрели, что можно сделать по программе, которая у нас есть по линии поддержки со стороны Москвы. Какие дворы необходимо обязательно сделать, тем более, те, которые примыкают к уже благоустроенной территории в центре города».

А вот реализацию благоустройства сквера имени Горького Михаил Развожаев раскритиковал.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Та же самая история с поливом, которого не было в проекте. Его всё-таки смонтировали, но не ввели. И сейчас надо как-то его запускать, потому что он сделан и включён во вторую очередь. Надо использовать систему полива. Плюс, надо привести в порядок и мебель садовую, которая уже поиздержалась за этот год. Да есть и вторая очередь этого сквера. Мы обсудили фонтаны, да и территорию со сценой. Надо передать её городу, чтобы полностью комплекс в центре сделать для отдыха жителей Балаклавы».

Часть проблем возникают по причине недостаточно бдительного контроля со стороны представителей Правительства Севастополя, пришёл к выводу губернатор.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Контроль за поручениями… Где-то есть объективные вещи, связанные с финансированием. Где-то просто нужно лучше контролировать моим подчинённым работу их исполнителей. По этому поводу сегодня тоже соответствующие оргвыводы сделал».

Закончился обход объектов Балаклавы у местного Дворца культуры. Многострадальный объект культурного наследия уже долгое время ждёт своей реконструкции. Согласно обещаниям руководства города, утверждённый проект появится уже в сентябре.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Проект прошёл историко-культурную экспертизу в Севнаследии. Вчера прошёл архитектурно-художественный совет. Они тоже утвердили ремонт самого здания. Всё очень качественно выполнено. Сохраняется всё. В соцсетях переживали за стекло оригинальное, за двери и другие элементы. Всё это сохраняется»

Отдельное внимание намерены уделить малому залу Дворца культуры.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «То, что сделали с малым залом во времена Украины. Там ночной клуб был или что-то такое. Лепнину всю поубивали. Всё это будет приводиться в соответствие специалистами».

Благоустроить намерены и прилегающую к дворцу культуры территорию. Пока обсуждения в архитектурно-художественном совете этого вопроса остаются на стадии предложений и пожеланий. Территорию предварительно хотят разбить на 3 зоны: зелёную, детскую и для семейного отдыха.

Кирилл Попов, Александр Устич, «Севинформбюро»