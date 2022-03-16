Развожаев рассказал, на каком этапе проект строительства оптово-распределительного центра

Строительство оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Инкермане может начаться в этом году. Об этом в прямом эфире на ForPost рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что проектирование объекта подходит к завершению.

«Сейчас мы наконец-то все земельные вопросы урегулировали, передали тупиковую железнодорожную ветку, которая для этого проекта должна быть предназначена. Сейчас завершается проектирование — надеемся, что всё-таки в этом году проект войдёт в стадию физической реализации», — сказал глава региона.

Также Михаил Развожаев подчеркнул, что одна часть площадей ОРЦ будет направлена на обеспечение потребностей Министерства обороны продуктами длительного хранения, другая — под хранение продуктов, предназначенных для гражданского населения.

«Мы постоянно ведём переговоры с разными инвесторами по строительству ещё частного терминала, включая «холодильник», который очень нужен для того, чтобы держать в том числе и скоропортящиеся продукты», — отметил губернатор.

По его словам, проектом заинтересовались инвесторы, но раньше этот вопрос осложняли санкции, теперь же из-за экономической обстановки в стране, ситуация может измениться в положительную сторону.

Напомним, о строительстве ОРЦ впервые стало известно в 2017 году. Предполагалось, что он будет располагаться в районе Верхнесадового, затем – в Камышовой бухте. В конце 2020 года было принято решение строить центр в Инкермане.