Развожаев: со вторника в городских автобусах начнут бесплатно давать маски

В общественном транспорте Севастополя пассажиры будут бесплатно получать медицинские маски в рамках профилактики распространения COVID-19. Такое поручение дал врио губернатора города Михаил Развожаев.

Акции по раздаче средств индивидуальной защиты начнутся с завтрашнего дня. Для этих целей было закуплено 300 тысяч масок.

«Маску надо давать на входе в автобус и смотреть, чтобы она была на человеке. До конца дня скажите, сколько надо людей принять, есть ли такая возможность, сколько это будет стоить. Понятно, что валидаторы помогали нам экономить в свое время, но теперь стоит вопрос физического контроля. Ни полиция, ни департамент общественной безопасности не справятся», — сообщил он.