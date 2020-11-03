Развожаев внёс кандидатуры новых вице-губернаторов в Заксобрание

Михаил Развожаев внёс кандидатуры пяти новых вице-губернаторов на утверждение в Законодательное собрание города. Эту информацию «Независимому телевидению Севастополя» подтвердил председатель парламента Владимир Немцев.

Как предполагает спикер, фамилии кандидатов будут опубликованы на официальном сайте Законодательного собрания в четверг. На этой неделе их рассмотрят и обсудят на заседаниях комитетов, а на очередном пленарном заседании, которое состоится 10 ноября, депутаты будут принимать решения по каждой кандидатуре.

Имена кандидатов на должности заместителей опубликовал телеграм-канал «Шефная». По их данным, в состав нового Правительства на смену Ольги Тимофеевой приходит Игорь Михеев. Его последнее место работы – директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации. Игорь Михеев будет курировать сферу образования.

По предварительным данным, Алексей Парикин получит новые сферы работы: бюджет, налоговую и финансовую политику, проведение процедур госзаказа, централизованную бухгалтерию, развитие потребительского рынка, сельское хозяйство, капитальное строительство, управление госимуществом и обеспечение регистрации прав и кадастра, а также дорожное хозяйство и ветеринарию.

Александр Кулагин продолжит курировать здравоохранение и другие сферы, которыми занимался ранее.

Также на своих позициях остаётся Светлана Пирогова.

Мария Литовко получит новую сферу – будет курировать цифровое развитие.

Владимир Базаров в список заместителей губернатора пока не внесён, уточняет «Шефная».