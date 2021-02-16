Развожаев вручил ключи от квартир в доме для реабилитированных

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Губернатор вручил ключи от квартир в доме для реабилитированных народов. В торжественной церемонии, которая состоялась во вторник 16 февраля, приняли участие пять семей. Остальные уже подписали необходимые документы и готовятся к переезду в новое жильё. Напомним, девятиэтажный новострой ввели в эксплуатацию 30 декабря 2020 года. Долгожданное новоселье откладывалось, пока власти города ставили дом на кадастровый учёт.

Жильцы осматривают новые просторные и светлые комнаты квартиры, которую ждали невероятно долго. Строить дом для реабилитированных народов в Севастополе начали почти 14 лет назад – ещё в 2007 году. Однако на этапе возведения фундамента работы были остановлены. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией проект возродили за счет Федеральной целевой программы, однако и тут возникли сложности. Сначала с задачей не справился губернатор Сергей Меняйло, продолжил раздавать обещания старейшинам следующий глава города – Дмитрий Овсянников, но тоже не смог довести дело до конца.

ЭНВЕР МАМУТДИНОВ, председатель Объединения крымских татар севастопольского региона «Ак-Яр»: «Дом, который стоит за нами, его называли «дом-мираж», «дом исчезающей надежды», которой не будет. За прошлый год умерло пять очередников. И многие люди не верили, что дом будет достроен. Полтора года назад, когда я только познакомился с Михаилом Владимировичем и попросил о первой серьёзной проблеме, касательно очередников этого дома. Он мне сказал Энвер, наберись чуть-чуть терпения, подожди, я разберусь с это проблемой. Даю тебе слово, что дом будет достроен».

Реза Меджитов рассказал, что его отец освобождал город-герой в годы Великой Отечественной войны. На очередь для получения квартиры их семья встала в 1994 году.

РЕЗА МЕДЖИТОВ: «С 1995 года сменилось шесть губернаторов. И вот седьмой губернатор, у него хватило силы воли, натиска, денег, организации, что он закончил дом. И слава Богу, хоть мне 4 марта будет 80 лет, жене – 83 года, она истинная владелица квартиры, а я её муж. Наконец-то наступил этот счастливый день, когда мы ступили ногой в это новое здание».

Губернатор Севастополя принял участие в чаепитии по случаю такого знаменательного события.

Михаил Развожаев отметил, что денег на строительство дома, предусмотренных в рамках Федеральной целевой программы, не хватило. Дополнительные средства нашли в региональном бюджете. Также были проблемы с проектом.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Вообще все строительные работы завершены, сегодня выдают ключи. 60 человек, 60 семей, которые были в очереди, они сегодня уже получили ключи и документы, которые подписали. Уже могут въезжать в свои квартиры. Могут быть мелкие строительные недоделки, в течение недели по заявкам жильцов строители устранят. Но в целом дом готов, всё благоустройство, всё сделано.Я сегодня испытываю глубокое удовлетворение, потому что дело сделано. Точка поставлена. Можно идти дальше».

В девятиэтажном доме на Комбрига Потапова – 99 квартир. Михаил Развожаев рассказал, что сейчас власти будут думать, как помочь детям, чьи родители имели право на получение квартиры, но не дожили до сегодняшнего дня. 

Дарья Юхновская, Денис Александрович, «Севинформбюро» 

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