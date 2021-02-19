Развожаев заявил, что жители города могут не беспокоиться о воде до осени

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что жители города минимум до осени будут обеспечены водой благодаря запуску водозабора на Бельбеке, передают «РИА Новости (Крым)».

В Симферополе к концу лета могут снять ограничения по подаче воды — власти Запуск водозабора запланирован на 1 марта. Город рассчитывает с помощью нового объекта забрать на обеспечение севастопольцев водой «резерв мартовского паводка», что позволит до осени не чувствовать беспокойства за воду.

«В следующем году, с учетом того, что у нас этот объект будет с самого начала осенне-зимнего периода, мы сможем добавить воды в Чернореченское водохранилище, постоянно экономя ее, и войти уже в уверенную фазу водообеспечения города», — пояснил Развожаев.