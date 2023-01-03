Реабилитационный наркологический центр «RECOVERY»

Наркоман – человек, потерянный для общества. В погоне за весьма непродолжительной эйфорией индивидуум теряет все, что раньше являлось основой его жизни: работу, семью, здоровье, возможность выстроить карьеру.

Алкогольная либо наркотическая зависимость понуждает людей совершать преступления. Долг общества, (а прежде всего, родных и близких наркомана), — помочь человеку бросить вредную привычку, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Что для этого потребуется?

Необходимо обратить внимание индивидуума на всю серьезность ситуации, уговорить его обратиться в реабилитационный центр. Процесс реабилитации пациента включает в себя несколько стадий:

Детоксикация организма (выведение вредных веществ занимает 3-5 дней). Преодоление абстинентного синдрома (ломки). Преодоление психологической зависимости.

Вопреки распространенному мнению, алкоголизм является не менее серьезной проблемой, чем наркомания. Алкогольная зависимость развивается не так быстро, как привычка к наркотику, но ее последствия могут быть самыми неблагоприятными. Наблюдаются схожие симптомы: физическая потребность в спиртном (в увеличении дозы напитков), нарушение социальной адаптации, безразличие к окружающему миру.

Стадии формирования алкоголизма

На первой стадии у пациента наблюдается резкое усиление влечения к состоянию опьянения. Индивидууму становится сложнее контролировать количество употребляемых алкогольных напитков, поскольку появляется толерантность к спиртному.

Вторая стадия развития заболевания характеризуется резким увеличением разовых и суточных доз спиртных напитков (больной способен выпить более 500 мл водки за сутки). Обычная дозировка колеблется в пределах от 500 до 1200 мл спиртного. В трезвом состоянии пациент становится вялым, раздражительным, наблюдается повышенная утомляемость. Появляется абстинентный синдром – потребность опохмелиться после приема значительной дозы спиртосодержащих напитков.

Третья стадия может развиться примерно через 10-15 лет. Больной испытывает немотивированный страх и тоску, впадает в апатию. В состоянии опьянения проявляется агрессивность, психозы, зрительные и слуховые галлюцинации.

Реабилитация и избавление от вредных привычек

Компетентные наркологи способны помочь людям, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью. В распоряжении врачей множество современных методик, благодаря которым пациенты клиник легче проходят реабилитационный период и возвращаются к нормальной жизни.

Плазмаферез – это способ очистки крови, предназначенный для выведения токсичных веществ из организма. Существует две модификации плазмафереза: УФО крови и плазмасорбция. Очистка крови позволяет легче преодолеть абстинентный синдром и минимизировать негативное влияние наркотиков и спирта на организм больного.

После того как пациент преодолеет физическую зависимость от вредной привычки, ему потребуется помощь психолога. Полная ремиссия возможно только в том случае, если индивидуум сумеет социально адаптироваться и перестанет уходить от своих проблем при помощи алкогольного либо наркотического опьянения.