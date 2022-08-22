Реабилитация после коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 (или, как ее еще называют, Коронавирус и просто Ковид) стала одним из самых серьезных ударов, который был нанесен человечеству в третьем тысячелетии нашей истории. Болезнь, которая вначале воспринималась, как что-то несущественное в какой-то далекой китайской Ухани, чье название раньше большинство людей просто не знали, в считанные месяцы превратилась в бедствие глобального масштаба. Локдауны, масочные режимы, чудовищная статистика как по заболеваемости, так и по смертности, чехарда с нерабочими днями — все это стало полной неожиданностью.

Большинство людей смогли избежать участи болезни. Другие смогли переболеть бессимптомно или же в очень легкой форме, благодаря чему смогли сохранить свое здоровье. Однако другими повезло куда меньше. Были те, кто не справился и скончался, но даже те, кто переболел в больнице, но все же выжил, радовались недолго. Вскоре стало очевидно, что победить Коронавирус — это только половина дела. Уже после болезни возникает комбинация симптомов, которая уже получила название "Постковидный синдром", что сразу же поставило вопрос ребром касательно реабилитации после Коронавируса. Больше информации тут https://pcr.news/spetsproekty/.

Что же из себя представляет Постковидный Синдром и почему его так важно лечить?

Сам по себе Синдром не имеет четко выраженной картины, которая была бы свойственна большинству пациентов — симптомы могут сильно различаться от человека к человеку. Однако, уже собрано достаточно данных, что выявить наиболее встречающиеся симптомы: