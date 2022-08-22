Реабилитация после коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 (или, как ее еще называют, Коронавирус и просто Ковид) стала одним из самых серьезных ударов, который был нанесен человечеству в третьем тысячелетии нашей истории. Болезнь, которая вначале воспринималась, как что-то несущественное в какой-то далекой китайской Ухани, чье название раньше большинство людей просто не знали, в считанные месяцы превратилась в бедствие глобального масштаба. Локдауны, масочные режимы, чудовищная статистика как по заболеваемости, так и по смертности, чехарда с нерабочими днями — все это стало полной неожиданностью.
Большинство людей смогли избежать участи болезни. Другие смогли переболеть бессимптомно или же в очень легкой форме, благодаря чему смогли сохранить свое здоровье. Однако другими повезло куда меньше. Были те, кто не справился и скончался, но даже те, кто переболел в больнице, но все же выжил, радовались недолго. Вскоре стало очевидно, что победить Коронавирус — это только половина дела. Уже после болезни возникает комбинация симптомов, которая уже получила название "Постковидный синдром", что сразу же поставило вопрос ребром касательно реабилитации после Коронавируса. Больше информации тут https://pcr.news/spetsproekty/.
Что же из себя представляет Постковидный Синдром и почему его так важно лечить?
Сам по себе Синдром не имеет четко выраженной картины, которая была бы свойственна большинству пациентов — симптомы могут сильно различаться от человека к человеку. Однако, уже собрано достаточно данных, что выявить наиболее встречающиеся симптомы:
- Слабость. К этому относят быстрое истощение, одышку, неполный вдох, тяжесть в грудной клетке, апноэ сна и тому подобное;
- Головные боли, мигрени;
- Боли в мышцах;
- Суставные боли;
- Неврологические боли;
- Потеря вкуса и обоняния или же их искажение даже после полного излечения от Ковида;
- Выпадение волос и зубов (встречаются крайне редко);
- Кистозные образования в ротовой полости;
- Сосудистые проявления на кожном покрове, крапивница, капиллярные сетки, а также другие кожные реакции;
- Аритмия;
- Тахикардия;
- Частые головокружения, особенно после какой-либо активности;
- Резкие скачки давления;
- Нарушения памяти, туман в голове, дезориентация в пространстве и другие когнитивные нарушения;
- Панические атаки;
- Необоснованная тревога;
- Расстройства желудочно-кишечного тракта, частые случаи диареи, которые не зависят от питания или же приема медикаментов;
- Продолжительные случаи внезапной гипотермии;
- Синдром-Гийенна-Барре;
- Также могут возникать множество других специфических симптомов, причастность которых к Постковидному Синдрому должен подтвердить лечащий врач.