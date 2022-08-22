Реабилитация после коронавируса

По
Алина
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Реабилитация после коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 (или, как ее еще называют, Коронавирус и просто Ковид) стала одним из самых серьезных ударов, который был нанесен человечеству в третьем тысячелетии нашей истории. Болезнь, которая вначале воспринималась, как что-то несущественное в какой-то далекой китайской Ухани, чье название раньше большинство людей просто не знали, в считанные месяцы превратилась в бедствие глобального масштаба. Локдауны, масочные режимы, чудовищная статистика как по заболеваемости, так и по смертности, чехарда с нерабочими днями — все это стало полной неожиданностью.

Большинство людей смогли избежать участи болезни. Другие смогли переболеть бессимптомно или же в очень легкой форме, благодаря чему смогли сохранить свое здоровье. Однако другими повезло куда меньше. Были те, кто не справился и скончался, но даже те, кто переболел в больнице, но все же выжил, радовались недолго. Вскоре стало очевидно, что победить Коронавирус — это только половина дела. Уже после болезни возникает комбинация симптомов, которая уже получила название "Постковидный синдром", что сразу же поставило вопрос ребром касательно реабилитации после Коронавируса. Больше информации тут https://pcr.news/spetsproekty/.

Что же из себя представляет Постковидный Синдром и почему его так важно лечить?

Сам по себе Синдром не имеет четко выраженной картины, которая была бы свойственна большинству пациентов — симптомы могут сильно различаться от человека к человеку. Однако, уже собрано достаточно данных, что выявить наиболее встречающиеся симптомы:

  1. Слабость. К этому относят быстрое истощение, одышку, неполный вдох, тяжесть в грудной клетке, апноэ сна и тому подобное;
  2. Головные боли, мигрени;
  3. Боли в мышцах;
  4. Суставные боли;
  5. Неврологические боли;
  6. Потеря вкуса и обоняния или же их искажение даже после полного излечения от Ковида;
  7. Выпадение волос и зубов (встречаются крайне редко);
  8. Кистозные образования в ротовой полости;
  9. Сосудистые проявления на кожном покрове, крапивница, капиллярные сетки, а также другие кожные реакции;
  10. Аритмия;
  11. Тахикардия;
  12. Частые головокружения, особенно после какой-либо активности;
  13. Резкие скачки давления;
  14. Нарушения памяти, туман в голове, дезориентация в пространстве и другие когнитивные нарушения;
  15. Панические атаки;
  16. Необоснованная тревога;
  17. Расстройства желудочно-кишечного тракта, частые случаи диареи, которые не зависят от питания или же приема медикаментов;
  18. Продолжительные случаи внезапной гипотермии;
  19. Синдром-Гийенна-Барре;
  20. Также могут возникать множество других специфических симптомов, причастность которых к Постковидному Синдрому должен подтвердить лечащий врач.

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