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Реальная численность населения в Севастополе далека от статистики. Это признал губернатор города Михаил Развожаев. На своих страницах в социальных сетях он рассказал о рабочей поездке в Москву. Там глава города провёл встречу с руководителем Федеральной службы государственной статистики Павлом Малковым, в ходе которой была подчёркнута важность грядущей переписи населения.

Также глава Росстата пообещал проконтролировать оперативное сотрудничество своего крымского филиала с Управлением по вопросам миграции севастопольской полиции. Губернатор рассчитывает, что это поможет увидеть реальное положение дел с численностью населения в нашем городе.

«Эти данные влияют на наши взаимоотношения с федеральным центром, потому что нормативы финансирования считаются как раз по статистике, а нагрузку наше здравоохранение и образование несёт по фактическому числу горожан. При решении вопросов о финансировании строительства новых школ, поликлиник, спортзалов – также учитываются статистические данные о количестве проживающих в городе людей», – написал Михаил Развожаев.

Он отметил, что с трудностями из-за разницы в официальной и фактической статистике Правительство региона столкнулось весной, когда было принято важное решение выплатить на всех несовершеннолетних детей по 3000 рублей. Тогда выяснилось, что подтвердить факт проживания в Севастополе могут только около 30 тысяч школьников из 80-ти тысяч.

Кроме того, Михаил Развожаев сообщил, что по разным оценкам, которые основываются на косвенных признаках, таких, например, как потребление продуктов питания, воды, объёмов мусора – в нашем городе уже проживает от 600 до 700 тысяч человек. При этом официальная численность населения на 1 января 2020 года составляет 449 138 человек.