Реальность Эфира: некоторые особенности инвестиционного рынка

На этой неделе рубль снова упал в цене вызвав очередной приступ паники у тех, кто имеет хоть какие-то сбережения. На этот раз обесценивание российской валюты связывают с распространяющимися в западных СМИ нелепыми слухами о грядущем нападении российских вооружённых сил на Украину. Перед многими россиянами снова стал вопрос: как обезопасить свои накопления от колебания курса?

Кто-то по старинке конвертирует свои доходы в иностранную валюту — доллар и евро. Это позволяет значительно замедлить обесценивание накоплений, но не даёт дополнительный доход. Самый популярный способ инвестирования — акции, также не может считаться надёжным. Во-первых, для того, чтобы самому играть на бирже требуются определённые знания, а во-вторых, стоимость и востребованность акций сильно зависит от политической ситуации в мире.

Наиболее привлекательным и интересным рынком для вложения инвестиций выглядит сегмент криптовалюты. Он постоянно пополняется альткоинами, а также токенами. Рынок стабильно развивается, что привлекает инвесторов с разным бюджетом из любой точки мира.