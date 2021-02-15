Ребенок попал в больницу Крыма с иглой в пищеводе после лечения зуба

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении стоматолога, после приема у которого ребенок попал в больницу, передает пресс-служба СК РФ по РК и Севастополю.

Девятимесячный ребенок погиб на пожаре в Бахчисарае Уточняется, что в Нижнегорском районе Крыма врач частной практики во время лучения зуба ребенка упустил иглу. Она попала в пищевод мальчика. Он был госпитализирован. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

«Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в рамках следствия будет дана правовая оценка действий частного стоматолога», — говорится в сообщении.