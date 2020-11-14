Ребенок съел гриб и умер. В Крыму открыт сезон пожаров и отравлений

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 46. АиФ-Крым №46 11/11/2020

Первая декада ноября неожиданно оказалась щедрой на печальные события. Причём каждое из них, скорее всего, будет иметь продолжение. «Осенние» ЧП — пожары, трагедии из-за неправильной эксплуатации отопления, отравления «дарами леса».

Угарный газ и печи

Каждый день случается несколько — от одного до трёх-четырёх возгораний в жилых домах. «По статистике, в числе основных причин гибели людей на пожаре – неосторожное обращение с огнем, — отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. — Часто жертвами огня становятся люди, которые ведут асоциальный образ жизни, одинокие пожилые люди, инвалиды».

Из горящей квартиры в Симферополе спасли мужчину По его словам, современные жилища буквально начинена предметами и материалами, которые при горении в огромных количествах выделяют более 70 видов токсичных веществ (окись углерода, углекислый таз, дифосген, фосген, цианистый водород и др.). Несколько вдохов в такой атмосфере — и человека уже не спасти.