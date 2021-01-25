Ребенок травмировался на Ай-Петри во время катания на «ватрушке»

В Крыму во время катания на «ватрушке» на плато Ай-Петри пострадала девочка 2010 года рождения, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму мужчина скончался после удара в живот на спор Инцидент произошел накануне днем. Отмечается, что во время катания произошло столкновение несовершеннолетней с другим катающимся.

«Спасатели оказали доврачебную помощь жительнице Симферополя 2010 года рождения. На спинальном щите спасатели эвакуировали ее со склона на дорогу и на служебном автомобиле отвезли в село Соколиное», — отметили в сообщении.