Ребенок в Севастополе выпал из окна и получил черепно-мозговую травму

В Севастополе ребенок выпал из окна второго этажа. Проводится проверка, передает пресс-служба ГСУ СК по республике и Севастополю.

В Севастополе на человека упал тополь Пострадавшему мальчику год и семь месяцев. Инцидент произошел по улице Строительная.

«Установлено, что днем 29 мая мальчик в момент, когда мама отлучилась на кухню, взобрался с кровати на подоконник и выпал из окна. Ребенок был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма», своевременно оказана вся необходимая помощь», — уточнили в сообщении.