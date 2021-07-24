«Ребята, вы что – оборзели?» Сергей Миронов возмущен дискриминацией крымчан

Крупные российские банки с государственным участием, страховые и нефтяные компании, которые до сих пор отказываются работать в Крыму под предлогом западных санкций, должны перестать «стесняться» и все-таки начать работать на полуострове. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов, который прибыл в Крым с трехдневным рабочим визитом.

«В ближайшем будущем мы увидим решение»

Как отметила в ходе общения с журналистами Секретарь Бюро Совета Крымского регионального отделения партии Виктория Билан, сегодня одним из основных сдерживающих факторов для роста экономики полуострова является отсутствие на территории крупных российских банков, которые могли бы предоставить предпринимателям оборотные средства на более льготных, нежели сейчас, условиях.

«Это серьезное ограничение для бизнеса. От этого страдают не только предприниматели, но и рядовые крымчане. Сюда не приходят даже те банки и страховые компании, которые являясь государственными, просто обязаны работать с Крымом», – подчеркнула Виктория Билан.