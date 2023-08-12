Рецепт: Абрикосовое варенье с косточками — По-домашнему

Ингредиенты:

абрикосы — 2кг.;

сахар песок — 1кг;

вода — 50мл

Способ приготовления:

Добрый день!

Наступило время сварить вкуснейшее солнечное варенье.

Для этого берём спелые абрикосы. Моем, делим на две половинки, достаем косточки. Раскалывает косточку, достаем зёрнышки.

Наливает в кастрюлю на дно немного воды, выкладываем сахар песок. Варим сироп. В него погружаем абрикосы, варим минут 15. В самом конце добавляем зёрнышки от абрикосов, чтобы они пропитались и стали мягкими. Теперь стерилизуем банки и крышки. Варенье выключаем и оставляем. Пусть остывает. Когда банки будут готовы, варенье немного остыло. перекладываем в баночки и закрываем. Зимой в холодные вечера очень вкусно попить чайку с таким ароматным вареньем. Оно приятное, кисло -сладкое. Можно к блинчикам или оладушкам. Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 500 руб.