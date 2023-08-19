Рецепты Рецепт аджики, который сведет с ума каждого По Admin - 19 августа, 2023 0 32 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Одна из самых популярных зимних закусок – аджика. Ее подают к мясу, рыбе, овощным гарнирам, или просто обмакивают кусочек свежего хлеба. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Аджика – это невероятно яркая и ароматная абхазско-грузинская острая закуска, которую готовят в виде пастообразной массы. Она обязательно должна быть в зимнем арсенале каждой хозяйки Читайте также Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту И если вы уже пробовали в меру острую аджику из кабачков или сыра с хреном, приготовьтесь на этот раз окунуться в классический вариант, который непременно оживит ваши вкусовые рецепторы. Рецепт аджики на зиму Время: 2 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 6 килограммов помидоров; – 1 килограмм сладкого перца; – 300 граммов острого перца; – 300 граммов чеснока; – 150 граммов соли; – 100 граммов сахара; – 300 граммов масла; – 200 граммов уксуса; – 100 граммов зелени. Приготовление: Чтобы аджика получилась густой, лучше выбирать мясистые сорта помидоров. Если помидоры водянистые, можно слить часть сока после нарезки или уваривать аджику более длительный промежуток времени. Помидоры и перцы промываем водой, срезаем, если есть испорченные места. Томаты разрезаем пополам, вырезаем места крепления плодоножки. Из болгарского перца вырезаем семенную коробку и белые прожилки, измельчаем. У горького стручкового перца обрезаем кончик и вынимаем семена. Чеснок чистим от шелухи, мелко режем ножом или пропускаем через пресс. Зелень промываем в проточной воде, выкладываем на бумажные полотенца на несколько минут. Затем мелко рубим ножом. Помидоры и перцы необходимо измельчить в пюре – это можно сделать с помощью кухонного комбайна, мясорубки или блендера. Переливаем получившуюся массу в одну крупную кастрюлю или несколько и ставим на плиту. На среднем огне доводим до кипения, затем добавляем растительное масло и варим около 1 часа. Убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой. Стерилизуем банки и крышки. Банки промываем с содой в проточной воде. Стерилизуем в духовке – ставим их на решетку в холодную духовку и включаем температуру 150 – 180 градусов. После того как духовка нагреется, ждем около 20 минут. Добавляем в аджику соль, сахар, кропотливо перемешиваем, чтоб все кристаллы растворились. Затем вливаем уксус и провариваем еще примерно 10 минут. В конце добавляем чеснок и зелень, перемешиваем и снимаем с огня. Разливаем кипящую аджику в стерильные банки и закатываем крышками. Переворачиваем вверх дном, накрываем теплым одеялом и ждем примерно сутки, пока оно не остынет. Затем убираем баночки в прохладное место к зиме. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашний кетчуп по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт дерунов в горшке — как приготовить привычное блюдо по-новомуРеволюция в мире закусок: топ летних салатов без майонезаДесерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстроДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутЛюбимый вкус с детства, который точно понравится всей семье – рецепт булочек с маком