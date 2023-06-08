Рецепт: Апельсиновый джем — с острым перцем в микроволновке за 20 минут

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Ингредиенты:
апельсины — 3 шт;
перец чили — 1-2 шт;
лимон — четверть;
сахар — 400-500 гр;
мята — по желанию
Способ приготовления: Также хочу поделиться с вами рецептом острого пикантного апельсинового джема за 20 минут в микроволновке.

Итак берем три апельсина, два стручка жгучего перца (идеально взять красный, но у меня был только зеленый), четвертинку лимона и сахар (400 грамм). Перец берите, конечно, по своему вкусу и в зависимости от остроты самого перца. Я также решила добавить несколько листочков свежей мяты.

Апельсины очищаем от кожуры.

Рецепт: Апельсиновый джем - с острым перцем в микроволновке за 20 минут

Нарезаем апельсины кубиком.

Рецепт: Апельсиновый джем - с острым перцем в микроволновке за 20 минут

Также измельчаем перец, лимон и мяту.

Рецепт: Апельсиновый джем - с острым перцем в микроволновке за 20 минут

Все перекладываем в одну емкость.

Рецепт: Апельсиновый джем - с острым перцем в микроволновке за 20 минут

Добавляем сначала 200 грамм сахара.

Рецепт: Апельсиновый джем - с острым перцем в микроволновке за 20 минут

Все перемешиваем и ставим в микроволновку на 10 минут на максимальной мощности.

Рецепт: Апельсиновый джем - с острым перцем в микроволновке за 20 минут

По истечении 10 минут добавляем еще сахар (200 грамм) и перемешиваем и ставим в микроволновку еще на 10-15 минут.

Рецепт: Апельсиновый джем - с острым перцем в микроволновке за 20 минут

В итоге получаем вот такой джем.

Рецепт: Апельсиновый джем - с острым перцем в микроволновке за 20 минут

Теперь дадим немного остыть и перебьем все погружным блендером.

Рецепт: Апельсиновый джем - с острым перцем в микроволновке за 20 минут

Переливаем в баночку.

Рецепт: Апельсиновый джем - с острым перцем в микроволновке за 20 минут

Этот джем подойдет как пикантное лакомство к чаю и кофе, но также может послужить прекрасным соусом для мяса.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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