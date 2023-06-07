Рецепт: Арабская самса — с начинкой из мяса и лука

Ингредиенты:

соль — в тесто — 1 ч.л., в начинку — по вкусу;

яйца куриные — 2 шт;

вода — 100 мл;

молоко — 100 мл;

масло растительное — в тесто — 4 ст.л., в начинку — 1 ст.л.;

мука — 480 г;

разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой;

мясо — 350 г;

лук репчатый — 1 шт;

зира — 0,5 ч.л.;

перец черный молотый — по вкусу;

черный тмин — немного

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Недавно освоила новый вид самсы, форма которой взята из рецепта «Арабская самса». Тесто и начинку я изменила, в оригинале в тесто ставят и дрожжи, и разрыхлитель. А в начинку во многих случаях ставят соус бешамель, пюре и жареный фарш с луком. Возможно, мой вариант уже нельзя назвать «арабской самсой», но я решила все же оставить это название. В любом случае, получилось очень вкусно и красиво, рекомендую повторить это на своей кухне!

Начнем с ингредиентов. Удобней поделить этот пункт на подпункты: что потребуется для теста, для начинки и для смазывания и посыпки. Для начала разберемся с ингредиентами для теста. Для него понадобятся: по пол стакана молока и воды (где-то по 100 мл), 1 ч. л. соли, 1 яйцо, 4 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. с верхом разрыхлителя и мука. Муки у меня ушло ровно 3 стакана (объем моего стакана — 250 мл). Учитывая то, что в такой стакан вмещается 160 г муки, следовательно её у меня ушло 480 г.

Начинка из моих самых любимых: мясо с луком. Мяса было примерно 350 г, лук — 1 шт. Также добавила к ним 0,5 ч. л. зиры, немного черного молотого перца, 1 ст. л. растительного масла для сочности и соль по вкусу. Соли я обычно ставлю 1 ровную ч. л.

И перед тем, как отправить самсу в духовку, я смазываю их яйцом и посыпаю немного черным тмином.

Теперь само приготовление. Начнем с теста. В чашке перемешиваем 1 ч. л. соли, 1 яйцо, 100 мл воды, 100 мл молока и 4 ст. л. растительного масла.

Начинаем всыпать муку и 1 ч. л. с горкой разрыхлителя. Я для начала всыпала 2,5 стакана муки (объемом 250 мл), а затем при замесе у меня ушло еще пол стакана муки. В итоге ушло 3 стакана. Но количество муки может отличаться. Тесто должно быть средним, не слишком крутым, но и не совсем мягким. Как только тесто перестало липнуть к рукам, я перестала добавлять муку.

Самсы всего будет восемь, поэтому я сразу поделила тесто на 8 частей. Из каждого кусочка сделала шарик, накрыла пакетом и оставила на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, подготовим начинку. Мясо и лук режем мелким кубиком. Удобнее всего брать замороженное мясо, но в этот раз оно у меня разморозилось сильнее обычного.

К ним добавила 0,5 ч. л. зиры, 1 ст. л. растительного масла, 1 ровную ч. л. соли и поперчила. Все хорошо перемешала.

Для удобства и начинку поделила на 8 частей. Но это делать не обязательно, я так привыкла делать для максимально одинакового размера пирожков и чтобы ничто не осталось.

К этому времени тесто уже отдохнуло. Берем шарик теста, тонко раскатываем его. У меня получился круг, диаметром примерно 25-26 см. В центр ставим 1/8 часть от всей начинки.

Начинаем собирать в мешочек, затем перекручиваем.

Раскрываем края, где надо подправляем складочки.

Края внизу аккуратно защипываем, чтобы складки не нарушились.

Вот таким вот образом лепим все оставшиеся 7 самсы. Перекладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Сразу смазала их яйцом, в центр каждой посыпала черный тмин.

Отправляем в духовку, разогретую до 190-200 градусов и печем около 40 минут. Все зависит от вашей духовки. Я, к примеру, пекла 55 минут при 230 градусах, но в большинстве случаев это будет для вас слишком много и по температуре, и по времени.

Вот такая самса у меня получилась, очень вкусно и красиво!

Всем спасибо за внимание! Приятного аппетита и успехов на кухне!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.