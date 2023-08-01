Рецепт: Азу по-татарски — Курица с солеными огурцами в томатном соусе

Ингредиенты:
лук репчатый — 1 шт.;
филе куриное бедра и голени — 250 гр.;
морковь — 1 шт.;
соль — 1 ч.л.;
приправа острая — 1 ч.л.;
томатный соус — 2 ст.л.;
стебель сельдерея — 1 шт.;
огурец соленый — 1 шт.
Способ приготовления: Блюда такого формата почему-то часто называют «по-татарски», хотя совершенно ничего татарского в них нет. Просто это название, вышедшее из советских столовых, настолько отпечаталось в сознании, что иначе называть эти блюда и не хочется. Вот и я назову своё блюдо «куриное филе по-татарски», а можно проще — курица с солёными огурцами.
Репчатый лук нарезаем четвертинками колец и обжариваем его на сковородке, разогретой с небольшим количеством рафинированного растительного масла до золотистого цвета.
В сковородку к луку добавляем порезанное на небольшие кусочки филе куриного бедра и голени. Немного обжариваем всё вместе.
Добавляем одну чайную ложку соли и одну чайную ложку острой итальянской красной приправы, в состав которой входит красный острый молотый перец, паприка, сушеный измельчённый сельдерей, петрушка, базилик, орегано и другие ароматные травы.
Добавляем в сковородку морковь, нарезанную не очень тонкими брусочками, чтобы в готовом блюде она все-таки чувствовалась, а не растворилась.
Добавляем две столовые ложки томатного соуса. Немного прогреваем всё вместе.
Затем добавляем не слишком крупно порезанный стебель сельдерея. Теперь всё это вместе тушим на среднем огне под крышкой в течение десяти минут.
Последним в сковородку отправляется соленый огурчик. Так как он сам по себе уже готов, ему требуется только чуть-чуть времени для того, чтобы «подружиться» с другими ингредиентом этого блюда.
Готовую курицу «по-татарски» подаем с любым гарниром. Я очень люблю такую курочку с картофельным пюре.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин.