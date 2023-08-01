Рецепт: Азу по-татарски — Курица с солеными огурцами в томатном соусе

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт.;

филе куриное бедра и голени — 250 гр.;

морковь — 1 шт.;

соль — 1 ч.л.;

приправа острая — 1 ч.л.;

томатный соус — 2 ст.л.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

огурец соленый — 1 шт.

Способ приготовления: Блюда такого формата почему-то часто называют «по-татарски», хотя совершенно ничего татарского в них нет. Просто это название, вышедшее из советских столовых, настолько отпечаталось в сознании, что иначе называть эти блюда и не хочется. Вот и я назову своё блюдо «куриное филе по-татарски», а можно проще — курица с солёными огурцами.

Репчатый лук нарезаем четвертинками колец и обжариваем его на сковородке, разогретой с небольшим количеством рафинированного растительного масла до золотистого цвета.

В сковородку к луку добавляем порезанное на небольшие кусочки филе куриного бедра и голени. Немного обжариваем всё вместе.

Добавляем одну чайную ложку соли и одну чайную ложку острой итальянской красной приправы, в состав которой входит красный острый молотый перец, паприка, сушеный измельчённый сельдерей, петрушка, базилик, орегано и другие ароматные травы.

Добавляем в сковородку морковь, нарезанную не очень тонкими брусочками, чтобы в готовом блюде она все-таки чувствовалась, а не растворилась.

Добавляем две столовые ложки томатного соуса. Немного прогреваем всё вместе.

Затем добавляем не слишком крупно порезанный стебель сельдерея. Теперь всё это вместе тушим на среднем огне под крышкой в течение десяти минут.

Последним в сковородку отправляется соленый огурчик. Так как он сам по себе уже готов, ему требуется только чуть-чуть времени для того, чтобы «подружиться» с другими ингредиентом этого блюда.

Готовую курицу «по-татарски» подаем с любым гарниром. Я очень люблю такую курочку с картофельным пюре.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.