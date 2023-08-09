Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем — вкусная закуска для всей семьи

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

болгарский перец красный — 4 шт;

лук большого размера — 1 шт;

морковь — 2 шт;

томаты — 3-4 шт;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — 100 мл

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Хочу поделиться рецептом икры из баклажанов с сладким перцем, морковью, помидором и луком. Баклажанная икра — одна из самых вкусных и всем известных закусок. В летний сезон обязательно успейте её приготовить и обрадовать близких!

Ингредиенты самые обычные и можно сказать всем доступные. Это баклажаны (у меня два крупных круглой формы), 4 красных болгарских перца, 1 луковица большого размера, 2 моркови, 3-4 помидора (если совсем мелкие, то тогда можно взять и больше), 1 зубчик чеснока, соль, сахар, черный молотый перец по вкусу (соли у меня 2 ч. л., а сахара — 0,5 ч. л.) и растительное масло для обжарки 100 мл, т. е. я беру 1 стандартный половник.

Начнем приготовление. Все овощи нужно промыть и очистить. В первую очередь я берусь за баклажаны. Режу его мелким кубиком и опускаю в чашку с подсоленной водой, чтобы ушла горечь. Сверху надавливаю подходящей тарелкой, чтобы они были не над водой, а были погружены в нее.

Мелким кубиком нарезаю 2 моркови.

С красный болгарским перцем поступаю точно так же.

И лук нужно нарезать мелким кубиком.

А помидоры провожу через терку. Режу его пополам, удаляю плодоножку и провожу через мелкую терку так, чтобы его кожура осталась руках.

Теперь, когда все нарезано, приступаем к обжарке.

В кастрюлю с толстым дном или в казан наливаем 1 половник растительного масло и разогреваем его. Первым обжариваем лук в течение примерно 5 минут, лук должен обрести золотистый оттенок и стать мягче.

Затем к луку добавить нарезанную морковь и жарить еще около 5-7 минут.

После моркови обжариваем красный болгарский перец, тоже около 5 минут.

С баклажанов сливаем воду, «отжимаем» их и добавляем к нашим уже обжаренным овощам. Тоже обжариваем около 5 минут, за это время они уменьшатся в объеме и появится достаточно овощного сока.

Добавляем в кастрюлю еще и натертые помидоры и ждем когда снова закипит. Как закипит, убавляем огонь и тушим около 40 минут. Сока бываем достаточно, поэтому за это время оно только успевает все выпарится, а то и дольше.

Когда сока уже остается не так много (или можно сказать, как уже видны капельки масла), добавляем соль, сахар, черный молотый перец и 1 зубчик чеснока, проведенный через мелкую терку или раздавленный через пресс. Соли и сахара регулируйте по своему вкусу, я соли обычно ставлю 2 ч. л. и сахара беру 0,5 ч. л.

На этом приготовление завершается. Обычно я не разливаю по стерилизованным банкам, а готовлю, чтобы сразу съесть в ближайшее время. Обычно получается готовая икра объемом 1 л иногда и чуть больше.

Это простой, вкусный и легкий рецепт баклажанной икры, которым я хотела с вами поделиться. Обязательно пробуйте приготовить! Спасибо за внимание и до новых кулинарных рецептов!

Время приготовления: 1 ч. 10 мин.