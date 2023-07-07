Рецепт: Бастурма из куриной грудки — по-домашнему

Ингредиенты:

паприка — 1 ч ложка;

перец черный молотый — 0,5 ч.л.;

куриное филе грудки — 1 шт.;

паприка копченая — 1 ч.л.;

красный острый молотый перец — 0,5 ч.л.;

чеснок сухой — 1 ч.л.;

соль поваренная крупного помола — 1 стакан

Способ приготовления: Привет, всем! Кто не пробовал бастурму или балык из магазина хоть раз в жизни? А сегодня я предлагаю вам приготовить домашний балычок или бастурму из куриного филе.

Тот, кому нравится балык, любой балык, из свинины или даже из рыбы, думаю, что вам понравится это блюдо. Существует множество рецептов. Сегодня рассмотрим данный рецепт. Для приготовления этого блюда я беру грудку из курицы и обрезаю весь жирок и пленки. На дно посуды для засаливания, нужно насыпать слой соли и выложить на него филе. Сверху опять засыпаем филе, чтобы оно полностью хорошо было покрыто солью. Накрываем крышкой, и оставляем в холодильнике на двадцать четыре часа для просаливания.

Через указанное время достаем филе из соли и хорошо его промываем в проточной холодной воде. Далее его надо вымочить от избытка соли. Я вымачивала в течение трёх часов, меняя воду каждые пол часа. Затем филе высушиваем бумажными полотенцами, обваливаем в специях, заворачиваем в марлю, и подвешиваем в сухое, проветриваемое место для сушки- вяления на три дня. Однако, у нас стояла достаточно жаркая погода и мы сняли пробу уже после двух суток.

По прошествии необходимого времени бастурму снимаем и нарезаем тонкими ломтиками.

Вот такой прозрачный продукт должен получится.

Получается вкусно. Можно употреблять самостоятельно, на бутерброд с маслом, к пиву или пожарить с бастурмой яичницу. В любом виде — это шик! Пробуйте. Готовится просто и получается вкусно. Время приготовления указано без времени засола и провяливания.

Время приготовления: 4 ч. Примерная стоимость порции: 40 руб.