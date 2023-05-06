Рецепт: Бездрожжевой хлеб — Без закваски. С отрубями. Диетический хлеб

Ингредиенты:
творог — 90 гр.;
яйца куриные — 2 шт;
отруби овсяные — 3 ст.л;
пшеничные отруби — 3 ст.л;
соль — щепотка;
укроп — щепотка;
разрыхлитель теста — 1 ч.л.
Способ приготовления: Всех приветствую на моей странице, хочу поделиться с Вами рецептом диетического хлеба, который готовится легко и не нанесет вред вашей фигуре.
Для начала возьмите творог (у меня домашний) и разомните его вилкой.
к творогу добавьте щепотку укропа, у меня замороженный.
В другой миске необходимо взбить два яйца и к ним добавьте соль и перемешайте, что бы соль растворилась.
Теперь соединяем обе массы, перемешиваем обычной ложкой.
добавляем отруби и чайную ложку разрыхлителя
Перемешиваем. Тесто довольно быстро собирается и особых усилий прикладывать не нужно.
Выпекаю в силиконовой форме с высокими стенками. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут.
После приготовления достаем хлеб из формы и ставим на решетку в выключеную, но ещё горячую духовку до полного ОСТЫВАНИЯ. Примерно на 2 часа.
Хлебушек получился чудесный, мягкий, пористый, не мокрый, а вкус… мммм пикантная нотка укропа очень тонко чувствуется.
Попробуйте приготовить и Вы будете приятно удивлены.
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.