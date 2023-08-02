Рецепт: Бездрожжевой хлеб — На кефире

Ингредиенты:

мука пшеничная — 3 ст.;

соль — 1 ч.л.;

кефир — 400 мл;

сода пищевая — 0,5 ч.л.;

смесь семячек — 2 ст.л.

Способ приготовления: Часто говорят, что дрожжевой хлеб не полезен для здоровья, особенно, если эти дрожжи не живые, а сухие, они же инстантные, они же быстрорастворимые. Значит, будем готовить бездрожжевой хлеб на кефире, и он тоже получится вкусным. Конечно, полезнее всего делать хлебцы из овсяных отрубей, но и такой хлебушек вполне заслуживает внимания.

Просеиваем в подходящую посуду три стакана пшеничной муки, добавляем к ней одну чайную ложку соли.

В четыреста миллилитров кефира добавляем половину чайной ложки соды и тщательно размешиваем. Понятно, что соду гасить не надо, поскольку она сама погасится за счёт кислоты кефира.

Соединяем муку с кефиром, замешиваем тесто и добавляем в него две столовые ложки смеси семечек, в состав которой у меня входит белый кунжут, семена льна, подсолнечника, и тыквы.

Из хорошо вымешанного теста формируем батончик и выкладываем его в форму для выпечки хлеба, застеленную бумагой для выпечки.

Делаем на батоне надрезы, чтобы при выпечке хлеб не лопнул некрасиво.

Выпекаем хлеб при температуре двести градусов в течение сорока пяти минут. Проверяем на готовность хлеб, как обычно — проткнув деревянной шпажкой.

Немного остужаем хлебушек, и можно будет его уже нарезать на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.