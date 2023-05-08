Рецепт: Бездрожжевой хлеб — Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

Ингредиенты:
шпинат — 70 гр.;
яйца куриные — 2 шт.;
пшеничные отруби — 2 ст.л;
овсянные отруби — 1 ст.л.;
мука зеленой гречки — 1 ст.л;
псиллиум — 1 ч.л.;
разрыхлитель теста — 1 ч.л.;
соль — щепотка;
молоко — 50 мл.
Способ приготовления: Мои эксперименты по выпечки бездрожжевого хлебушка продолжаются. Сегодня решила испечь хлеб со шпинатом.
Вот что у меня получилось.
Давайте начнем с самого начала.
Возьмите шпинат, промойте и уберите стебли.
Далее берём яйца и соединяем со шпинатом с помощью блендера.
Должна получится однородная масса. К ней необходимо добавить 50 мл. молока и перемешать. Не забудем про соль.
Теперь добавляем отруби, муку зелёной гречки, разрыхлитель.
Тесто будет довольно жидким, поэтому я решила использовать 1 чайную ложку псиллиума.
после псиллиума тесто загустело и по консистенции похоже как на оладьи.
Выпекаю в силиконовой форме с высокими стенками. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Сверху украшаем кунжутом.
После того как время приготовления закончилось, вынимайте из формы и оставьте на решетке в выключенной, но ещё горячей духовке, до полного ОСТЫВАНИЯ.
Хлебушек получился очень мягким, пористым, с пикантным вкусом шпината. Главное, что такая выпечка не нанесет вреда Вашей фигуре, а принесёт только пользу.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.