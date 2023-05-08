Рецепт: Бездрожжевой хлеб — Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

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Ингредиенты:
шпинат — 70 гр.;
яйца куриные — 2 шт.;
пшеничные отруби — 2 ст.л;
овсянные отруби — 1 ст.л.;
мука зеленой гречки — 1 ст.л;
псиллиум — 1 ч.л.;
разрыхлитель теста — 1 ч.л.;
соль — щепотка;
молоко — 50 мл.
Способ приготовления: Мои эксперименты по выпечки бездрожжевого хлебушка продолжаются. Сегодня решила испечь хлеб со шпинатом.

Вот что у меня получилось.

Давайте начнем с самого начала.
Возьмите шпинат, промойте и уберите стебли.

Рецепт: Бездрожжевой хлеб - Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

Далее берём яйца и соединяем со шпинатом с помощью блендера.

Рецепт: Бездрожжевой хлеб - Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

Должна получится однородная масса. К ней необходимо добавить 50 мл. молока и перемешать. Не забудем про соль.

Рецепт: Бездрожжевой хлеб - Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

Теперь добавляем отруби, муку зелёной гречки, разрыхлитель.

Рецепт: Бездрожжевой хлеб - Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

Тесто будет довольно жидким, поэтому я решила использовать 1 чайную ложку псиллиума.

Рецепт: Бездрожжевой хлеб - Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

после псиллиума тесто загустело и по консистенции похоже как на оладьи.

Рецепт: Бездрожжевой хлеб - Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

Выпекаю в силиконовой форме с высокими стенками. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Сверху украшаем кунжутом.

Рецепт: Бездрожжевой хлеб - Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

После того как время приготовления закончилось, вынимайте из формы и оставьте на решетке в выключенной, но ещё горячей духовке, до полного ОСТЫВАНИЯ.

Рецепт: Бездрожжевой хлеб - Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

Рецепт: Бездрожжевой хлеб - Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

Рецепт: Бездрожжевой хлеб - Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

Хлебушек получился очень мягким, пористым, с пикантным вкусом шпината. Главное, что такая выпечка не нанесет вреда Вашей фигуре, а принесёт только пользу.
Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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