Рецепт: Бездрожжевой хлеб — Со шпинатом и отрубями. Диетический хлеб.

Ингредиенты:

шпинат — 70 гр.;

яйца куриные — 2 шт.;

пшеничные отруби — 2 ст.л;

овсянные отруби — 1 ст.л.;

мука зеленой гречки — 1 ст.л;

псиллиум — 1 ч.л.;

разрыхлитель теста — 1 ч.л.;

соль — щепотка;

молоко — 50 мл.

Способ приготовления: Мои эксперименты по выпечки бездрожжевого хлебушка продолжаются. Сегодня решила испечь хлеб со шпинатом.

Вот что у меня получилось.

Давайте начнем с самого начала.

Возьмите шпинат, промойте и уберите стебли.

Далее берём яйца и соединяем со шпинатом с помощью блендера.

Должна получится однородная масса. К ней необходимо добавить 50 мл. молока и перемешать. Не забудем про соль.

Теперь добавляем отруби, муку зелёной гречки, разрыхлитель.

Тесто будет довольно жидким, поэтому я решила использовать 1 чайную ложку псиллиума.

после псиллиума тесто загустело и по консистенции похоже как на оладьи.

Выпекаю в силиконовой форме с высокими стенками. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Сверху украшаем кунжутом.

После того как время приготовления закончилось, вынимайте из формы и оставьте на решетке в выключенной, но ещё горячей духовке, до полного ОСТЫВАНИЯ.

Хлебушек получился очень мягким, пористым, с пикантным вкусом шпината. Главное, что такая выпечка не нанесет вреда Вашей фигуре, а принесёт только пользу.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.