Рецепты Рецепт бисквита для торта или в десерт, с которым не возникнет никакой мороки По Admin - 10 августа, 2023 0 35 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Главным залогом вкусного десерта или торта является проверенный рецепт бисквитного коржа. У нас есть такой, еще ни разу не подводимый. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы выпечь рыхлый, высокий бисквитный корж нужно четко соблюдать технологию приготовления теста. В кондитерском искусстве важны детали, о которых мы вам сегодня расскажем. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Рецепт рыхлого бисквита Время: 1 час (ночь в холодильнике) Порции: 1 Начальные ингредиенты: – 1 куриное яйцо; – 30 граммов сахара; – 26 граммов муки; – 6 граммов крахмала. Для формы 18 сантиметров диаметром – 3 – 4 яйца. Для формы 20 сантиметров диаметром – 5 – 6 яиц. Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц. Приготовление: Включаем духовку на 170 градусов. ️Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной. ️Соединяем муку и крахмал, вводим ее во взбитые яйца 3 – 4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность. Готовое тесто переливаем в разъемную форму застеленную пергаментом или – в металлическое кольцо с фольгой. Форму ничем не смазываем, бисквит при выпекании «цепляется» за стенки формы и растет. ️Сразу кладем форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекаем 40 – 45 минут. Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 минут снимаем фольгу или пергамент со дна и полностью охлаждаем. ️Остыв, разрезаем бисквит из формы, проводя ножом по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться. Приятного аппетита! Автор готовила бисквит на форму 21 сантиметр диаметром. Если у вас обычная разъемная форма, высота стен которой 6 – 8 сантиметров – бисквит на 5 яиц. Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить д омошное мороженое из трех ингредиентов. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Теперь только так и готовим – рецепт легкого бисквитаПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникойТри холодных супа на лето – пальчики оближетеОт истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столе